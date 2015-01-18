Kürdistan Hükümeti PKK’yı uyardı: Yapılmak istenen kendini zorla kabul ettirme politikasıdır

Geçtiğimiz Çarşamba günü Şengal dağında kurulan Şengal Ezidileri İnşa Meclisi’nin ilan ettiği 'kanton'a Kürdistan Hükümeti sert tepki gösterdi. Girişimin PKK tarafından yapıldığını açıklayan hükümet, Kürdistan Bölgesi’ne yapılan müdahalelerin kabul edilemeyeceğini, söz konusu oluşumun yasadışı olmakla beraber, siyasi ve idari gerginliklere yol açacağı uyarısında bulundu.

“PKK, Kürdistan Bölgesi’nin işlerine karışmaya son vermelidir” diyen Kürdistan Hükümeti açıklamasında, “Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın meşru ve anayasal kurumları vardır. Ezidi Kürtlerin de Kürdistan Parlamentosu ve Irak Temsilciler Meclisi’nde temsilcileri mevcuttur. Şimdi ve gelecekte yapılan bütün işler yasadışı ve uygunsuz müdahalelerle değil, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın meşru kurumları aracılığıyla yapılacaktır.” denildi.

Açıklamada devamla, “Peşmerge Güçleri’nin Şengal bölgesinin tamamını kurtarma çabaları sürerken, Kürdistan Bölgesi Hükümeti de bölge halkına yardıma ve bölgenin yeniden yapılanması için çalışmalara Bağdat’la devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

‘Kanton’ girişimi ülke topraklarını bir daha bölme girişimidir

Şengal bölgesinin 3 Ağustos 2014’te başlayan IŞİD saldırılarından sonra çok zor durum yaşadığı, yaranın Kürt milletinin gözünde taze olduğu dile getirilen açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve hala bir bölümü örgütün elinde olan kaçırılan kadınların kurtarılması için elinden geleni yapmıştır. Ayrıca Kürdistan Bölgesi Hükümeti, işlenen suçların soykırım olarak tanınması için çaba içerisindedir” denildi.

Öte yandan Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi Parlamento Grubu yaptığı açıklamada, Şengal’da oluşturulmaya çalışılan “kanton” çabalarının, ülke topraklarını bölme girişimi olarak değerlendirdi.

KDP, PKK’nin kanton oluşturma çabalarını Kürdistan Bölgesi’nin yasal kurumlarının yanı sıra, Şengal halkının iradesine karşı saygısızlık olarak değerlendirirken, girişimin ”Kürdistan Bölgesi’nin egemenlik hakkına açık bir müdahaledir” dedi.

Açıklamada “PKK’nin yapmak istediğinin kendini zorla kabul ettirme politikası ve yapılanların, ülke topraklarını bölünmeye doğru götüren bir çabadır” ifadelerine yer verildi. KDP Grubu, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunu bu girişime karşı tepki göstermeye çağırarak, “bu yanlış politika ve yasadışı eyleme karşı sessiz kalınmayacağını” vurguladı.

Federe Kürdistan Bölgesi’nin istikrarsızlığını ve Kürtler arasında gerginlik ve çatışmaları bölge devletlerinin destekledikleri biliniyor. Batı (Rojava) Kürdistan’da PYD ile diğer Kürdistanlı siyasal güçler arasında var olan anlaşmazlıkları gidermek için geçtiğimiz Ekim ayında imzalanan Duhok Anlaşmasıyla KDP ile PKK arasında gerginlik yumuşamıştı. Ardından Kürdistan Hükümeti’nin Kobani’ye Peşmerge güçleriyle birlikte askeri mühimmat yardımı bütün Kürdistan’da sevinçle karşılanmıştı. Fakat PKK’nın Şengal’deki kanton girişimiyle birlikte bu yumuşama ve ılık rüzgarlar yerini sertleşmeye şimdiden bıraktı.

Siyasal gözlemciler, PKK’nin Şengal’de ”kanton” oluşturma çabalarını, Kürdistan’ın bağımsızlık girişimine karşı, Kürdistan Hükümeti’ne yönelik arkadan çelme çakma girişimi olarak yorumluyorlar.