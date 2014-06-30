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Kürdistan Hukukçular Derneği kuruluyor

Diyarbakır merkezli olacak dernek, yarın Valiliğe yapılacak başvurunun ardından çalışmalarına resmen başlayacak

30 Haziran 2014 22:42

Kürdistan Hukukçular Derneği (KHD), yarın resmi bildirimle kuruluyor. Diyarbakır merkezli derneğin 70 kurucu kurul üyesi olacak.

Bianet’te yer alan habere göre, farklı illerde şubeler açılmayı hedefleyen KHD’nin Eş Başkanları avukat Gülşen Özbek ve Serhat Eren oldu.

"Kürdistan" ismi konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklarını umduklarını söyleyen Gülşen Özbek, "Hedefimiz sadece avukatları değil tüm hukukçuları bir araya getiren bir yapılanma oluşturmak. Derneklerin barolardan daha esnek bir çalışma biçimi var. Yani biz dernek olarak mesleki örgütlenme üzerine de çalışacağız ancak bununla beraber siyasal hedefleri de olacak derneğin. Kürdistan'da ulusal birliğin oluşmasına hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Toplumun istediği yönde bir hukukun oluşması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz" dedi.

Yarın saat 11:00’de Diyarbakır Valiliğine dernek başvurusu ardından valilik önünde yönetim ve eş başkanların katılımıyla basın açıklaması yapılacak. 

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