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Politika

Kürdistan Demokrat Partisi kuruluyor

Bayramdan sonra İçişleri Bakanlığı’na başvuracakları açıklandı

21 Haziran 2017 14:18

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (İKBY), 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu için hazırlıkları sürdürürken, Türkiye'de Barzani çizgisinde siyaset yapan 3 oluşum; Kürdistan Demokrat Partisi'nin kurulması için yürüttükleri çalışmaları tamamladı.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre,12 kez Kuzey Irak'ta bir araya gelen KDP hareketi üyesi Sertaç Bucak, Katılımcı Demokrasi Partisi eski Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ile Türkiye-Kürdistan Demokrat Parti ve oluşum temsilcileri 9 aylık toplantı sürecinin ardından Kürdistan Demokrat Partisi'ni kurma kararı aldı.

HDP’den de katılım bekleniyor

Tüzük çalışmasını tamamlayan yeni oluşumun üyeleri Diyarbakır'da biraraya geldi HDP'li milletvekillerinin söylemlerini eleştiren Kürt siyasetçiler, bölge insanının alternatif parti beklentisine cevap olacak bir siyaset izleyeceklerini kaydettiler. Kuruluş çalışmasını tamamladıktan sonra Diyarbakır'da bir miting düzenlemeyi planlayan yeni oluşum üyeleri, HDP'den de partilerine katılım bekliyor. 

Başvuru bayramdan sonra

Oluşumun öncülerinden Bucak, parti tüzüğünüm tamamlandığını, bayramdan sonra İçişleri Bakanlığı'na başvuracaklarını açıkladı.

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