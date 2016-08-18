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Kültür-Sanat

‘KurdîLit: Kürtçe Edebiyat ve Yayıncılık Ağı’ erişime açıldı

Kürtçe edebiyatın Türkiye’de ve dünyada görünürlüğünü arttırmayı hedefleyen internet sitesinde; Kürtçe, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayın yapılacak

18 Ağustos 2016 20:19

Diyarbakır Sanat Merkezi, Lîs Yayınları ve Literature Across Frontiers ortaklığıyla hayata geçirilen ‘KurdîLit: Türkiye'de Kürtçe Edebiyat ve Yayıncılık Ağı’ erişime açıldı.

Kürtçe edebiyatın Türkiye’de ve dünyada görünürlüğünün sağlanması amacıyla tasarlanan çalışmaların ilk adımı olarak hayata geçen internet sitesi, Türkiye’de Kürtçe edebiyat üretiminde bulunan kurum ve kişilerin dökümünü içeren bir arşiv ve iletişim platformu olmayı hedefliyor. İnternet sitesinde Kürtçe, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayın yapılıyor.

Türkiye’de Kürtçe edebiyat ve yayıncılık alanında faaliyet yürüten aktörleri yazarlar, çevirmenler, yayınevleri ve dergiler olmak üzere dört kategoride ele alan sitede, ayrıca edebiyat üreticileriyle görüşmeler sonucu hazırlanmış 2016 Kürtçe Edebiyat Raporu ve bu alandaki etkinlik ve gelişmelerin paylaşılacağı bir ajanda bölümü de yer alıyor.

KurdîLit internet sitesinin hazırlanma süreci Şubat 2016’da Diyarbakır, İstanbul, Batman, Mardin ve Van’da gerçekleştirilen ağ oluşturma toplantılarıyla başladı. Bu toplantılar sırasında ve sonrasında Kürtçe edebiyat alanında üretimde bulunan kurum ve kişilerin kapsamlı bir listesi hazırlanarak çeşitli dil ve edebiyat kurumlarının yanı sıra 120 yazar ve çevirmen, 22 yayınevi ve 14 süreli yayın temsilcisi ve editörü ile iletişime geçildi ve çalışmaya dair bilgi aktarıldı. Bu çağrıya karşılık veren ve bilgilerini gönderen yazar, çevirmen, yayınevi ve dergilerin profilleri derlendi ve çevirileri yapılarak üç dilde web sitesine girişleri gerçekleştirildi. Şu an 60’a yakın yazar, çevirmen, yayınevi ve derginin profil bilgilerini içeren internet sitesinin bu platformda bilgileriyle yer almak isteyen diğer kişi ve kurumların katkılarla önümüzdeki süreçte daha da zenginleşmesi hedefleniyor.

Kültür Servisi'nin haberine göre, 26 Ağustos 2016 Cuma akşamı saat 19:00’da, Malta Akdeniz Edebiyat Festivali etkinlikleri kapsamında tanıtılacak olan web sitesi, Eylül ayında İstanbul’da Türkçe ve Kürtçe edebiyat aktörleri ve diğer ilgili kültür sanat kurumlarına sunulacak. KurdîLit web sitesi çalışmaları kapsamında, Kürtçe edebiyatın görünürlüğünün arttırılmasına yönelik olarak Türkiye ve Avrupa’dan edebiyat kurumları ve edebiyatseverlerle gerçekleşecek buluşmalara önümüzdeki dönemde devam edilmesi planlanıyor.

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