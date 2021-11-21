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Ekonomi

Kurdaki yükselişe dikkat çektiler; memur konfederasyonları toplu sözleşmenin yenilenmesini istedi

21 Kasım 2021 09:04

Memur konfederasyonları, gelecek yıl yapılacak yüzde 5+7’lik ücret zammının hükmünün kalmadığını belirterek toplusözleşmenin yenilenmesini istedi. KESK Başkanı Bozgeyik, “Kur nedeniyle maaşlarda 120 dolara (1350 lira) yakın kayıp var” dedi.

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