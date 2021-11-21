Kurdaki yükselişe dikkat çektiler; memur konfederasyonları toplu sözleşmenin yenilenmesini istedi

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, TL’de yüzde 33’e varan değer kaybı yaşandığını, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, şeker ve gıdaya zam üstüne zam geldiğini hatırlatan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, yoksulluk sınırının 10 bin TL, açlık sınırının da 3 bin 100 TL’yi aştığını belirtti. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını vurgulayan Bozgeyik şöyle devam etti:

“Bir an önce ağustosta Memur-Sen ile hükümet arasında imzalanan sözleşmenin güncellenmesi gerekiyor. Kayıplar giderilmeli. Gerçek enflasyon yüzde 40’a dayandı. Gelecek yıl yapılacak yüzde 5+7’lik zammın emekçilerin ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değil. Yılbaşından bu yana maaşlarda 120 dolara yakın kayıp var.”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise son bir yılda dört kişilik bir ailenin zorunlu harcamalarının aylık bazda 1747 lira arttığını, buna karşın memur maaşının enflasyon farkı dahil 734 lira zamlandığını, böylece maaşlardaki aylık erimenin 1013 lira olduğunu vurguladı.

Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık, ağustosta imzalanan toplu sözleşmeyle verilen zam ile piyasa koşulları arasında büyük fark oluştuğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Ocakta maaşlara zam yapılmadan önce yeniden sözleşme masasına oturulması, maaş zamlarının güncellenmesi gerekiyor. Yandaş Memur-Sen ile hükümetin imzaladığı sözleşmenin hükmü kalmadı. Enflasyon artık günlük olarak değişiyor. Fiyat artışları karşılanamaz hale geldi. Bütçede yeni bir düzenleme yapılmalı. Bu ücretlerle ayakta kalabilmek mümkün değil. Ortada bir ücret yok çünkü.”