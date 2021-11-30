Kurdaki artış yayıncılık sektörünü derinden etkiliyor: '30 TL'lik kitabın satış fiyatı 80 TL'ye çıkacak'

Burak Abatay

BBC Türkçe

"Şu an 20-30 TL olan bir kitabın satış fiyatını 70-80 TL'ye çıkaracağız. Bunu kâr etmek için değil, zarar etmemek için yapacağız."

Bu sözler, Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon'a ait.

Türkiye kitap kağıdını ithal eden bir ülke. Kitap kağıdının yanı sıra matbaa materyalleri de ithal ediliyor. Bu nedenle de ithalatta yaşanabilecek tedarik sorunları ve fiyat artışları dışında döviz kurundaki yükselişler de Türkiye'de yayıncılık sektörünü olumsuz etkiliyor.

Covid-19 pandemisinden bu yana küresel tedarik sorunları nedeniyle Türkiye'de de kitap kağıdı fiyatları artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2021 verilerine göre, yüzde 45 zamlanan kağıt ve kağıt ürünleri yıllık bazda en çok zamlanan üç üründen biri oldu.

TL'nin Euro karşısındaki hızlı değer kaybı da, Euro ile yapılan kağıt ve matbaa ticaretini de derinden etkiledi.

Heretik Yayıncılık kur artışı, kağıt maliyetlerindeki olağanüstü artış, üretim sürecindeki bütün aşamaların peşin olarak işlemeye başlaması, kapak kağıdının olmaması nedenleriyle baskısı biten kitaplarını yeniden basmayacağını duyurdu.

Agora Kitaplığı da elzem kitaplar haricinde baskılarını durdurduğunu ilan ederken daha pek çok yayınevi ise kitaplarındaki satış fiyatlarına uygulayacakları zamları gündemlerine aldı.

Finansman krizi

BBC Türkçe'nin görüştüğü yayıncılardan Dergah Yayınları sahibi Asım Onur Erverdi, sektörde bir finansman krizi ile karşı karşıya kaldıklarını söylüyor.

Bastıkları kitapların 4-6 aylık vadelerle sattıklarını belirten Erverdi, maliyet artışlarına bağlı olarak durumu açıklamak üzere şöyle bir örnek veriyor:

"Diyelim ki 10 TL'ye bir kitap sattık. Maliyetleriniz 6 TL idi. Maliyetlerimiz 10 TL oldu. Ama ürettiğiniz 10 TL'lik kitabın gelirini de siz 6 ay sonra tahsil edeceksiniz. Bu büyük bir finansman krizidir yayınevleri için. Bu sürdürülemezdir. Sattığı ürünü yerine koyamama ihtimalini doğurur."

Okurun alım gücü ve zamlar

40 yayınevinin ortağı ve üyesi olduğu Yayıncılar Kooperatifi'nin (YAYKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya, yayıncıların yeni kitap basabilmek ve maliyetlerini de karşılamaları için fiyat artışına gitmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Ancak okurun da alım gücünün düştüğünü belirten Akkaya, bu yüzden yeni üretimlere rağmen zamlı fiyatlarla satışların düşeceğini; bunun da daralmayı ve iflasları beraberinde getireceğini savunuyor. Akkaya'ya göre bu sıkıntı en çok küçük ve orta ölçekli yayıncıları vuracak.

Albayrak Medya Grubu'na bağlı Ketebe Yayınları'nın yayın yönetmeni Furkan Çalışkan, yayıncılığın bir diğer unsuru olan yabancı dilde yazılmış kitaplara ödenen telifleri işaret ederek artan döviz kuruyla birlikte ödenecek ücretlerin de artacağına dikkat çekiyor.

Furkan Çalışkan, kendileri gibi büyük yayıncıların tavizler vererek bu dönemde bir miktar ayakta kalabileceğini ancak yılda 10-12 kitap basan yayıncıların işlerini sürdürebilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.

Çalışkan, bu nedenle böylesi bir süreçte devletin özellikle butik yayıncılara koruma kalkanı sağlaması gerektiğini düşünüyor.

YAYKOOP'tan Akkaya da finansal olarak etkilenen 7-8 yayınevinin tükenen kitaplarını yeniden üretemeyeceğini duyduğunu aktarıyor.

Stok maliyeti ve kurumlar vergisi

Agora Kitaplığı'ndan Osman Akınhay'a göre kitap yayımlamanın aritmetiğinin bozuldu.