Kurda yakın Türk Kurdu

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DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selçuk Özen, ikinci nesil kurt köpeğinin, yabani kurda çok yakın biyolojik özelliğe sahip olduğunu ifade etti. Özen, ikinci nesil kurt köpeğinin, annesi kurt köpeği, babası da kurt olduğu için görünüşte kurda daha yakın olduğunu anlattı. İkinci nesil kurt köpeklerinin havlamadığını, insanlara zarar vermediği ve çok güçlü yapıya sahip olduğunu dile getiren Özen bu türü şöyle özetledi: “Çok iri, güçlü, evcilleştirilmesi mümkün. İki metrelik duvar ve tel örgüden atlayabiliyor.