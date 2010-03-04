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Yaşam

Kurda yakın Türk Kurdu

Doç. Dr. Ahmet Selçuk Özen, ikinci nesil kurt köpeğinin, yabani kurda çok yakın biyolojik özelliğe sahip olduğunu ifade etti.

04 Mart 2010 02:00

T24 - Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Sivas Kangal köpeği ile Türkiye’de yaşayan bir kurdun çiftleştirilmesi sonucu altı yıl önce elde edilen ‘Türk kurdu’ adlı kurt köpeği, kurtla çiftleştirilerek ‘kurda yakın Türk kurt köpeği’ geliştirildi. Üstelik bu kurt iki metrelik duvarın üzerinden sıçrayabiliyor.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selçuk Özen, ikinci nesil kurt köpeğinin, yabani kurda çok yakın biyolojik özelliğe sahip olduğunu ifade etti. Özen, ikinci nesil kurt köpeğinin, annesi kurt köpeği, babası da kurt olduğu için görünüşte kurda daha yakın olduğunu anlattı. İkinci nesil kurt köpeklerinin havlamadığını, insanlara zarar vermediği ve çok güçlü yapıya sahip olduğunu dile getiren Özen bu türü şöyle özetledi: “Çok iri, güçlü, evcilleştirilmesi mümkün. İki metrelik duvar ve tel örgüden atlayabiliyor.

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