Kurbay Bayramı'nda hava güzel olacak

Türkiye, Kurban Bayramı'nı baharı aratmayan bir havada geçirecek. Bu haftadan itibaren sıcaklıklar 4-5 derece yükselirken, gelecek hafta bayram boyunca mevcut hava şartları devam edecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu hafta Türkiye'de bahar havası yaşanacak. Yağışlar ara verirken, sıcaklıklar da artacak. Tüm bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyredecek.



8 Aralık'ta yani Kurban Bayramı'nda da havalar açık ve güneşli geçecek. Bayramda bazı illerde görülecek sıcaklık değerleri şöyle olacak: İstanbul 19, Ankara 14, İzmir 20, Bursa 19 ve Antalya 21 derece.





