"Kurbanlıklarım çalındı" diye ihbarda bulundu, oğlunun sattığı ortaya çıktı!

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir hayvan sahibi, kendisine ait 99 adet koyunun kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Yapılan araştırmada, hayvanların oğlu tarafından çoban köpeği karşılığında satıldığı öğrenildi.



Geçtiğimiz hafta sonu jandarmayı arayan S.B. ve C.A. isimli şahıslar, Çıldır'ın yaylasında bulunan küçükbaş hayvanlardan 99'unun kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen jandarma ekipleri konu hakkında araştırma başlattı. Arama köpeği ve drone ile bölgeyi tarayan jandarma, kaybolduğu ileri sürülen koyunlara ulaşamadı.



Soruşturmayı genişleten jandarma, kayıp koyunların, hayvan sahibinin oğlu tarafından farklı zamanlarda Ardahan il merkezinde üç şahsa çoban köpeği karşılığında satıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin Ardahan'daki adresine baskın yapan jandarma, kayıp 99 koyunu ele geçirerek sahiplerine teslim etti.

Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. (İHA)