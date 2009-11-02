Kurbanlıklara büyük zam!

Kurban Bayramı'na bir aydan az zaman kala hayvan pazarlarında hareketlilik hızlanırken, fiyatları geçen yıla göre yüzde 60'a varan oranlarda arttığı belirtildi.



Kasım ayı sonunda kutlanacak Kurban Bayramı için küçük ve büyük baş hayvanlar, pazarlara getirilmeye başlandı.



Bursa'nın merkez Yıldırım İlçe Belediyesi ve Bursa Kasaplar Odası'nın kurduğu İsabey Hayvan Pazarı'na genellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden kamyonlarla getirilen hayvanlar, çadırlara indirilirken, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlığı bugünden aramaya başladı.



Kırmızı ette son aylarda yaşanan büyük artış, kurbanlık hayvanlarda da kendini gösterdi.



Küçük ve büyükbaş hayvanlarda yüzde 60'a ulaşan fiyat artışları, kurbanlık almayı planlayan vatandaşları yeniden planlama yapmaya yöneltti.



Geçen yıl 400-450 liradan satılan koçların 600 liraya çıktığı, 250-300 liradan satılan koyunların 400-500 aralığına ulaştığı pazarlarda, büyükbaş hayvanların yanına bile yaklaşılamıyor.



Geçen yıl Kurban Bayramı öncesinde 1200-1300 liradan satılan büyükbaş hayvanların 2 bin, 2 bin 600 ile 2 bin 700 liradan alıcı bulanların ise 4 bin liraya kadar yükseldiği pazarlara gelen vatandaşların, fiyatları düşürmek için sıkı pazarlık yapmaları gerekiyor.



Geçen yılın düve fiyatına, bu yıl koç alınıyor



Hayvan satıcıları, geçen yıl küçük bir düvenin 800 liradan satıldığını belirterek, "Bu yıl etine dolgun iyi bir koçun fiyatı da 800 lira oldu. Bu yıl bin 500 liranın altında büyükbaş bulmak neredeyse imkansız. Kurban Bayramı'nda hayvan başına ortak sayısı artacak" dedi.



Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Yardımcısı Muhsin Yıldız, hayvan pazarlarına geçen yıla göre daha az hayvan geldiğini, bu azlığın fiyatları yükselttiğini söyledi.



Sadece İsabey Hayvan Pazarı'na gelen büyükbaş sayısının 9 binden 6 bine gerilediğini ifade eden Yıldız, "Hayvan az geliyor. Fiyatlarda da yüzde 60'a ulaşan oranlarda artışlar oldu. Bugünlerde yükseliş biraz durdu ancak yüzde 60'lık bir artış çok ciddi. Bir yıl önce hayvan sayısı bugüne oranla daha iyiydi. Girdi maliyetlerinin yükselmesi, sütün para etmemesi gibi etkenler yüzünden üreticiler damızlıkları kesime götürdü. Bu durum, ülkedeki hayvan sayısının azalmasına yol açtı. Az hayvana yüksek talep olunca da fiyatlar önlenemez şekilde yükseldi" dedi.



Pazarlarda küçükbaş hayvanların ortalama 400-600 lira arasında satıldığını belirten Yıldız, "Büyükbaş hayvanların fiyatları da oldukça yüksek. Vatandaşlar pazara geliyor, fiyat soruyor ve alıyor. Hareketlilik beklediğimizin de üzerinde. Satışların iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Yıldız, geçen yıllarda birçok vatandaşın kurbanlığını son gün aldığını vurgulayarak, "Bu yıl son günü beklemek riskli olabilir. Hayvan sayısı zaten az. Son güne kadar daha azalması, fiyatları yükseltebilir. Bugünden bağlantıların yapılmasını öneriyoruz" dedi.