-KURBANLIKLAR 30 EKİMDE İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - İstanbul Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu, kente kurbanlık girişine 30 Ekimden itibaren izin verilmesini kararlaştırdı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı Mustafa Güran başkanlığında ''İstanbul Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu''nun toplandığı, alınan kararlar doğrultusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgelerindeki şartları taşıyan kurbanlık hayvanların satış ve kesimine müsaade edileceği belirtildi. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerinin 30 Ekim tarihinden itibaren yapılacağı, İstanbul kurbanlık hayvan giriş noktalarında, denetim ve kontroller yapılacağı ve özellikleri belgelerine uymayan sevkler ile raporsuz sevkler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı ifade edildi. Bazı noktalarda kontrol birimlerinin oluşturulacağı, denetim ve kontrollerin 30 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında devam edeceği bildirildi. İlçe Komisyonları tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerleri listelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen esaslara uygun olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce onaylanarak tanzim edileceği, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacağı, kurban satış ve kesim yerleri listesinin ilgili birimlerce güncelleneceği kaydedildi. Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu almadan kaçak olarak yapılan hayvan sevklerinin tespit edilmesi durumunda, hayvanların yedd-i emin ile sahibine teslim edileceği, gerekli cezaların verileceği, yedd-i emine muhalefet edilmesi durumunda Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. -''GEREKLİ CEZALAR UYGULANACAK'' - Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı her gün temizlik ve dezenfeksiyonun yapılacağı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: ''Nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübrelerin hastalık riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilmesi sağlanacak. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarınca, karantina yerleri belirlenecek ve 'karantina' ibaresi yazılı levha görülebilecek bir yere asılacak. Kontroller esnasında hastalıklı hayvanlar karantinaya alınacak. Kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımız, kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamalı ve aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alınan tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde ilgilileri haber vermeli. Kurbanlarını cadde, sokak, park, meydan ve otoban kenarlarında ve ilan edilen kesim yerleri dışında kesen veya kestirenler hakkında gerekli cezalar uygulanacak.'' İlçe Komisyonlarının ve belediyelerin, kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartına ve çevre temizliğine uygun olarak kesmelerine yardımcı olacakları, kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, veteriner hekim, kasap ve yardımcı personel bulunduracakları kaydedildi. Vaaz ve hutbelerde, alınan tedbirler hakkında vatandaşların bilgilendirileceği aktarılan açıklamada, kurban olma niteliklerine haiz olmayan hayvanların naklinin ve satışının engelleneceği duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesince bayramla ilgili bilgilendirici afiş ve broşürlerin vatandaşların görebileceği yerlere asılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''2010 yılı kurban kesme ve kestirme ücretleri, mahalli şartlara göre ilçe komisyonlarınca belirlenecek. Kurbanlık kesimi yapacak kasaplara gerekli eğitimlerin İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce verilecek. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kurban satış ve kesim yerlerinin adres ve telefonları, İstanbul Valiliğinin, İstanbul Müftülüğünün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin internet sayfalarında ve basın aracılığıyla duyurulacak. Kurban bayramı müddetince ilçe belediyeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince nöbet tutulacak.''