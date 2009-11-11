Kurbanlık: Türkiye'de 435, ABD'de 50 TL

Dünyada en ucuz küçükbaş hayvanın ABD'de, en pahalısının ise Suriye ve Türkiye'de satıldığı belirlendi.



Kurban Bayramı yaklaştıkça, et fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle gözler kurbanlık fiyatlarına çevrilirken, dünyada en ucuz küçükbaş hayvanın ABD'de, en pahalısının ise Suriye ve Türkiye'de satıldığı belirlendi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerinden derlenen bilgilere göre, dünyanın en ucuz koyununun satıldığı ABD'de küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 0,68 dolar, Yeni Zelanda'da ise 0,96 dolar civarında.



Avustralya'da 1,04, İran'da 2,75, Birleşik Krallık'ta 1,67, Hindistan'da 1,74, İspanya'da 1,60, Pakistan'da 1,13, Sudan'da ise 2,12 dolar civarında olan kurbanlık fiyatlarının en pahalı olduğu iki ülke ise Suriye ile Türkiye. Suriye'de canlı koyunun kilogram fiyatı 11,14, Türkiye'de ise 5,80 dolar civarında.



Bu fiyatlara göre, başlangıç ağırlığı 50 kilogram olan kurbanlık koyunlar, yaklaşık olarak ABD'de 50, Yeni Zelanda'da 70, Avustralya'da 80, Pakistan'da 85, İspanya'da 120, Birleşik Krallık'ta 125, Hindistan'da 130, Sudan'da 160, Türkiye'de 435, Suriye'de ise 835 liradan başlayan fiyatlarla kurban edilebiliyor.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Cevat Sipahi, Türkiye'nin 272 bin ton koyun eti üretimi ile dünyada 5'inci sırada olmasına karşın, koyun etini en pahalıya üreten ülkelerden biri olduğunu söyledi.



Arap ülkelerine en çok koyun eti ihracatı yapan ülkelerin Avustralya ve Yeni Zelanda olduğunu belirten Sipahi, "Bu ülkelerin verimli ve bereketli meralara sahip oluşu, yem maliyetlerini çok düşürüyor. Bu nedenle koyun eti üretimini çok ucuz maliyetle yapmalarına imkan tanıyor" dedi.



Sipahi, Türkiye'de fiyatların yüksek olmasının üreticiden kaynaklanmadığını, yem fiyatlarının önemli etken olduğunu kaydederek, "bu durum ülkemizde koyun fiyatlarının tavan yapmasına yol açıyor" diye konuştu.



2009'a kadar son birkaç yıldır üreticilerin zarar ettiklerini ifade eden Sipahi, son dönemde artan anaç dişi kesiminin, üreticilerin sektörden çıktığını gösterdiğini de sözlerine ekledi.