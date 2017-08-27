Kurbanlık soran çok, alan yok

Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)- KURBAN Bayramı yaklaşırken Oltu\'daki canlı hayvan pazarında kurbanlık satışları henüz başlamadı. Kurbanlıklarını satmak için pazara getiren yetiştiriceler, \"Soran çok ama alan yok\" diye piyasayı özetliyorlar.

Erzurum\'un Oltu İlçesi\'nde küçükbaş hayvanlar 1-2 bin, büyükbaş hayvanlar 4 bin liradan başlıyor. \'Şahin\' isimli 740 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğa 12 bin 500 TL\'lik fiyatıyla pazarda büyük ilgi topluyor. Kurban pazarı kalabalık olmasına rağmen satışlarda canlılık görülmedi. Göle İlçesi\'nden Oltu canlı hayvan pazarına gelen tüccar Saffet Güler, taban fiyatın yüksek olduğunu belirterek \"İthal canlı hayvan gelmezse bu fiyatların önüne geçilemez. Şu an pazardan alınacak bir hayvanın etinin kilosu 50-60 TL’ye gelmektedir. 2 yıldır dağda hayvan bakamıyorum. Pazarda herkes fiyat sorup geçiyor. Soran çok ama alan yok\" dedi.

Pazarda yoğun kalabalık olmasına rağmen kurbanlık bakmaya gelenler fiyatların yüksekliğinden kurban üreticileri ise müşteri bulamamaktan yakındı. 740 kiloluk \'Şahin\' isimli kurbanlık boğa pazarda dikkatleri çekmesine rağmen henüz çıkmadı.

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