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Kurbanlık koçunu kurtaran itfaiyeye baklavalı teşekkür

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çiftçilik yapan Hamza Çürük (60), kuyuya düşen kurbanlık koçunu kurtaran itfaiye ekiplerini bayramda ziyaret edip, teşekkür etti, bayramlarını kutladı

24 Ağustos 2018 12:57

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde çiftçilik yapan Hamza Çürük (60), kuyuya düşen kurbanlık koçunu kurtaran itfaiye ekiplerini bayramda ziyaret edip, teşekkür etti, bayramlarını kutladı.
Turgutlulu ilçesinde oturan Hamza Çürük, 18 Ağustos Cumartesi günü satın aldığı kurbanlık koçunu, Koşukırı Mevkii yakınlarında bulunan ovadaki evine götürdü. Koç, aynı gün, evin bahçesindeki 35 metrelik kurumuş su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koçu çıkaramayan Çürük, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Eve giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla indikleri kuyuda, koçu 1,5 saatlik çalışmayla kurtardı.
Koçu kurtarıldığı için sevinen çiftçi Çürük, bayramda baklava götürerek ziyaret ettiği itfaiye personeline teşekkür etti, aynı zamanda bayramlarını kutladı.

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