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Kurbanlık koçun boynuz darbesiyle öldü

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ali Erdoğan (75), kurbanlık koçun boynuz darbesiyle yaşamını yitirdi

15 Ağustos 2018 14:38

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ali Erdoğan (75), kurbanlık koçun boynuz darbesiyle yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi İçme Deresi mevkiinde meydana geldi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ali Erdoğan, hayvanlara yem ve su vermek amacıyla indiği ağılda, koçlardan birinin saldırısına uğradı. Koçun boynuzu ile vurması sonucu Erdoğan, yaralandı. Yakınları tarafından önce Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi\'ne kaldırılan, buradan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilen Erdoğan, yapılan tüm müdahaleye karşın sabaha karşı hayatını kaybetti.

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