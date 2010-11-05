Kurbanlık fiyatları geçen seneye göre yüzde 20 arttı

T24 - Kurban Bayramı yaklaşırken üreticilerin yanı sıra büyük marketler de kurban satış hazırlıklarını tamamladı.

Geçen seneye göre ortalama yüzde 20 zam yapılırken, kurbanlıkların genel satış fiyatı 690 lira olarak belirlendi. Geçen sene ortalama küçükbaş fiyatı 575 lira düzeyindeydi.



Kurbanları kredi kartına 8-12 ay arasında değişen taksitlerle satışa sunan marketler, siparişleri mağazaların yanı sıra internet ve telefonla da alıyor, paketlenmiş şekilde teslim ediyor. Teslimatlar genelde bayramın birinci ve ikinci günü yapılıyor.



Marketlerdeki kurban fiyatları şöyle:



- Migros canlı ağırlığı 40-45 kilogram civarında olan küçükbaş kurbanlıkları, 690 liradan müşterilerine 16-18 kilogram karkas et olarak teslim ediyor. Hisseli olarak dana kesmek isteyenler için de bir hisse fiyatını 675 lira olarak belirledi.



- Kesim için İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yetiştirilen Akkaraman ırkını tercih eden Carrefour, bir adet koç için tüm hizmetler dahil 695 TL talep ediyor. Eve teslimat isteyen müşteriler için ise fiyat 707 liraya çıkıyor.



- 29 Ekim'den itibaren satışlara başlayan Kipa ise Karaman Kıvırcık ırkı için 690 lira olarak belirlediği tek fiyatı uyguluyor. Kurbanın kesilmiş karkas ağırlığı minimum 18 kilo olacak.



- Kurban satış merkezlerinden biri olan Macro Center da Karaman cinsi küçükbaşları 690 liradan müşterilerine sunuyor. Dana hisseleri ise 675 lirayı buluyor.



- Tansaş'ta karkas olarak 16-19 kilo ağırlığında olan koç 690 liradan, 12- 14 kilogram olan dana hisse fiyatları ise 675 liradan satışa sunuluyor.

- Real marketler grubu ise karkas olarak yaklaşık 18 kilo ağırlığındaki küçükbaş kurbanlık fiyatlarını 690 lira olarak belirledi. Büyükbaş (1/7) hisseli kurbanlık fiyatlarını ise 675 lira olarak belirledi.



Kasaplarda fiyatlar



Kimi zincir kasaplar bu yılki kurban satış fiyatlarını belirken kimisi de satış ve fiyat aralığını haftasonundan itibaren vatandaşlara bildirecek.



Canet'te büyükbaş dana 13 -14 lira, küçükbaş kurbanın fiyatı ise 14 lirayı buluyor. Şalvarlı Et kurbanlık fiyatlarını ve satışını haftasonundan itibaren başlatıyor. Ünlüer Et kurbanlık kuzu ve dananın fiyatını 14 lira olarak sabitledi.



Geçen sene nasıldı?



Marketlerde geçen seneki fiyatlar ortalama 575 lira seviyesindeydi.



Migros geçen sene 490 liraya satarken (30-35 kg), Carrefour 575 liraya, Kipa Tesco da 575 liraya satıyordu.