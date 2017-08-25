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Yaşam

Kurbanlık fiyatları cep yakıyor!

Küçükbaş hayvanlar 800 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor

25 Ağustos 2017 11:59

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar satışa çıktı. Küçükbaş hayvanlar 800 lira ile 2 bin lira arasında, büyükbaş hayvanlar ise 3 bin ile 15 bin lira arasında satılıyor.

Kurban Bayramı öncesi Antalya’nın farklı ilçelerinde kurulan hayvan pazarlarındaki kurbanlıklar, alıcı bekliyor. Duvar'da yer alan habere göre Satıcılar, yem fiyatlarındaki artıştan dolayı fiyatların yüksek olduğunu, bu nedenle vatandaşın kurbanlık almaktan çekindiğini söyledi.

Antalya’da Çevreyolu üzerinde Muratpaşa Belediyesi tarafından kurulan hayvan pazarında, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen satıcılar yer alıyor. Alanda kuzu, keçi ve büyükbaş hayvanlar satışa çıktı. Küçükbaş kurbanlık fiyatı 800 TL ile 2 bin TL arasında, büyükbaş kurbanlık fiyatı ise 3 bin ile 15 bin TL arası değişiyor.

Kurbanlıklarını satmak için Tokat’tan gelen İhsan Aşar, satışların çok düşük olduğunu söyledi. 14 yıldır Kurban Bayramında Antalya’da hayvan sattığını belirten Aşar, “150 küçükbaş hayvan getirdim. Et fiyatlarındaki pahalılık, bu yıl kurbanlık fiyatlarına da yansıdı. Tek tük müşteri gelip gidiyor” dedi. 

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