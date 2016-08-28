Kurbanlık fiyatları belli oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurban fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte hayvan başına, büyükbaşta 2 bin 850 lira ile 15 bin 200 lira, küçükbaşta ise 450 lira ile bin 700 lira arasında değişeceğini söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Bayraktar, TZOB Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, bu yıl kurban döneminde canlı ağırlık fiyatının da büyükbaş hayvanlarda kilogram başına 14 ile 22 lira, küçükbaşta kilogram başına 11 lira ile 20 lira arasında olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Hayvan fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte hayvan başına, büyükbaşta 2 bin 850 lira ile 15 bin 200 lira, küçükbaşta ise 450 lira ile bin 700 lira arasında değişeceğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Ülke ortalamasına bakıldığında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 16 lira 80 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 14 lira 80 kuruş olduğu görülmektedir. Canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatları, satışların en fazla olduğu üç büyük ilimizden, İstanbul’da Avrupa yakasında 15 lira 50 kuruşla 18 lira, Anadolu yakasında 18 lira ile 20 lira, Ankara’da 16 lira ile 18 lira, İzmir’de 15 lira 50 kuruş ile 16 lira 50 kuruş arasında değişmektedir. Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul’da Avrupa yakasında 15 lira ile 16 lira, Anadolu yakasında 18 lira ile 19 lira, Ankara’da 14 lira ile 16 lira, İzmir’de 12 lira ile 18 lira düzeyinde seyretmektedir."

Bayraktar, ülke ortalamasında fiyatların geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 8,9, küçükbaşta ise yüzde 9,1 arttığını belirterek, temmuz ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 8,79 düzeyinde gerçekleştiği gözönüne alındığında fiyatlarda ciddi bir artış olmadığını bildirdi.

Geçen yıl 867 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş hayvan kesildiğini anlatan Bayraktar, bu yıl da en az 850 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş olmak üzere 3 milyon 550 bin civarında hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini ve bu yıl kurbanlıklar için halkın ödeyeceği tutarın 7 milyar 535 milyon lirayı bulacağını hesapladıklarını kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bin büyükbaş, 3 milyon 780 bin küçükbaş hayvan olduğunu açıkladığını anımsatan Bayraktar, Kurban Bayramı’nda kesileceğini tahmin ettikleri büyükbaş hayvan sayısından 350 bin, küçükbaş hayvan sayısından 1 milyon 80 bin baş daha fazla, kesilebilecek nitelikte kurbanlık hayvan mevcudunun olduğunu, bu durumun vatandaşların kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını gösterdiğini belirtti.

Bayraktar, ithalat söylemlerine rağmen kurbanlık ihtiyacının ülke içinden karşılanacak şekilde üretimin yapılabilmesinin gelecek açısından umut verdiğine işaret etti.

Üretcilerde bayram tatili endişesi

Üreticilerin, bu yıl bayram tatilinin çok uzun olması nedeniyle birçok kişinin tatili tercih edip, kesim yapmayacakları, bunun da satışları olumsuz etkileyeceğini düşünerek, endişe yaşadıklarını dile getiren Bayraktar, "İnşallah bu endişe yersiz çıkar, üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alır ve hayvanlarını uygun fiyata satarlar." diye konuştu.

Et ve Süt Kurumunun, bayram döneminde satılmayan hayvanları bayram sonrasında uygun bir fiyata almasının üretici açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Yetkililerden beklentimiz, elinde kurbanlık kalan üreticilerimize yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafları da dikkate alarak kurbana özel belirlemeleridir. Bu durumda üreticilerimizin bir yıllık emekleri boşa çıkmayacak, mağdur olmaları engellenecektir." ifadesini kullandı.

Kurbanlıklardan, standartlara uyulursa yaklaşık 103 milyon 500 bin liralık deri elde edileceğini belirten Bayraktar, ehil olmayan kişiler tarafından kesilen kurbanlıklarda derideki kaybın yüzde 20'ler civarında olduğunu ve toplam kaybın 20 milyon 700 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Bayraktar, belediyelerin, satış yerlerini kiralayarak, uygun fiyattan üreticilere kullandırmalarını istedi.

Kurban bayramlarının, son yıllarda kasaplar için önemli bir gelir kapısı olduğunu anlatan Bayraktar, büyükbaş hayvanların yarısının ücret karşılığında kesileceği tahminiyle 425 bin büyükbaş hayvan için kasaplara 106 milyon 250 bin lira, yine aynı hesapla 1 milyon 350 bin küçükbaş hayvan için de 67 milyon 500 bin lira olmak üzere toplam 173 milyon 750 bin lira ödeneceğini kaydetti.

Bayraktar, dernek ve vakıflara yatırılan paraların kurban kesiminde kullanılması ve bunların iyi bir şekilde denetlenmesinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Kurban fiyatlarının son yıllarda enflasyonun çok üzerinde artış göstermediğine işaret eden Bayraktar, bu yıl hayvan sayısında talebin üzerinde fazlalık olduğunu sözlerine ekledi.