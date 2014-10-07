Kurbanlık etten bebeğe salıncak yaptılar!

Kurban Bayramı'nda çekilen ilginç fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları Facebook ve Twitter hesaplarından paylaşmaya başladı.En tepki görenlerden biri de, kesilen bir kurbanı yüzmek için astıktan sonra salıncak yapıp bebeği oturttukları fotoğraf oldu.

Bebeği kanlar içindeki hayvanı kestikten sonra içine oturtmaları sosyal paylaşımcılar tarafından eleştirildi. Bir kullanıcı fotoğrafı paylaşıp, "Tiksiniyorum böyle fotoğraflar paylaşılmasından ama bu ne arkadaş ya biri bana açıklasın lütfen yalvarırım" diye tepkisini dile getirdi.

Tepkiye yol açan fotoğraf şöyle: