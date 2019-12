Kurbanlık dananın fiyatı 5 bin lira!

T24 - Peki daha ucuza kurban kesmenin yolu yok mu? Diyanetin onayladığı vekaleten kurban kesimi, ucuz ve temiz. Taksite girmek de mümkün. Kurban kesmeyip bağış yapmak caiz değil. İşte A'dan Z'ye kurban dosyası.



NTV'nin haberine göre Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban fiyatları pek çok ailenin bütçesini sıkıntıya sokacak gibi görünüyor. İstanbul’da geçen sene 25 kilogram ağırlığındaki küçükbaş kurbanların fiyatları 250 TL civarında iken, fiyatlar bu yıl ortalama 350-400 TL arasında değişiyor. Kurban pazarlarında 700 TL’ye kadar küçük baş kurban bulmak mümkün.



Kurban pazarlarında 2 bin TL’ye büyükbaş kurban mümkünken, 350 kilogram ağırlığındaki bir dana için ortalama olarak 5 bin TL fiyat biçiliyor. Üreticiler fiyatlardaki artışın en önemli nedenini yem fiyatlarındaki artış olarak gösteriyor.



Kurban kesim yerlerinde talep edilen ücretlerse küçükbaş kurbanlıklar için 30-40, büyükbaşlar içinse 150 TL civarında.



Son yıllarda çeşitli vakıflar ve sivil toplum örgütlerinin uygulamaya başladığı ‘vekaleten kurban kesme kampanyaları’ ise kurban kesmek isteyenlere yeni alternatifler sunuyor. Bağışçılardan kesim ve diğer masraflar için ek ücret talep edilmezken, kurbanlıklar için de daha düşük fiyatlar belirleniyor.



Vakıflarda kurban kesim bedelleri 275 ile 320 TL arasında değişiyor. Bu kuruluşlar kurbanlık hayvanları çok önceden satın aldıkları ve toplu alım yaptıkları için fiyatları aşağıya çekebiliyorlar.



Kesilen kurbanlar vakıfların verdiği hizmete göre kendi bünyelerinde değerlendiriliyor ya da bu kuruluşlar eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yaşanan ekonomik krizin vakıflara gelecek kurban bağışlarında azalmaya neden olacağını öngörenler var. Bununla birlikte kurban piyasasına göre daha ucuza kesim yapan vakıflar, bu yıl geçmiş yıllara oranla daha fala bağış bekliyor. Bazı kuruluşlar kurban bağışlarını arttırmak ve kurban kesmek isteyenlere yardımcı olmak için kredi kartına taksit yapmak gibi çeşitli uygulamalara başvuruyor.



Diyanet ne diyor?



Peki, bir çok vakfın başvurduğu vekaleten kurban kesimi dini olarak uygun mu? Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruya, dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta olduğuna vurgu yaparak “evet” diyor. Diyanet’ten yapılan açıklamaya göre vekaleten kurban kesiminde şu unsurlara dikkat edilmeli;



* Vekil, kurbanı müvekkil adına kesmeli veya kestirmeli

* Vekâlet, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebilir.

* Vekil olan kişi, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabilir.

* Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban * ibadetinin yerine getirilmiş olmaz.

* İbadet amacıyla kesilen kurban, amacına uygun olarak değerlendirilmeli.

* Kurbanda asıl olan, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesidir, bu bakımdan vekâletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak ‘yardım kampanyası’ şekline dönüştürülmesin uygun olmayacaktır,

* Kesilen hayvanın eti, derisi ve herhangi bir cüzü kesim ücreti olarak verilemez ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderler müvekkilin parasından karşılanabilir.



Kızılay'dan taksitli bağış kampanyası



Diyanet İşleri’nin olur verdiği ‘vekaleten kurban kesme’ uygulamaları son yıllarda pek çok vakıf ve sivil toplum kuruluşu tarafından uygulanıyor. 4 yıl benzer uygulamalar gerçekleştiren Kızılay bu konuda öncü kuruluşlardan. Kızılay, kurban bağışı kampanyasını bu sene ‘Türkiye iyilikte birleşiyor’ adıyla, Et ve Balık Kurumu işbirliğinde gerçekleştiriyor. Geçen yıl 30 bin bağış alan Türk Kızılayı’nın bu yılki hedefi, bağış sayısını iki katına çıkartmak.



Veterinerler eşliğinde seçilen kurbanların kesimi sırasında vekalet veren kişinin adı okunuyor ve müftülük tarafından atanan görevlilerin yaptığı dua sonrasında kesiliyor. Kesimler Et ve Balık Kurumu’nun Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Erzurum ve Sakaraya kombinalarında noter huzurunda gerçekleştirilecek.



Ayrıca kurban kestirecek kişiler, belirtmeleri durumunda, kurbanları Kosova, Sancaklı, Mamuşa, Gilan, Prizren, Bosna Hersek, Darfur veya Gazze gibi yurt dışındaki yerlerde kendi adlarına kesilebilecek.



Kredi kartına 4 taksit



Kızılay, kurban bedelini 275 TL, 185 ABD doları ya da 140 Euro olarak belirledi. İsteyenler Kızılay’ın 168 ücretsiz hattından, tüm bankalardaki ortak Kızılay bağış hesabından, www.kizilay.org.tr adresinden ya da kurumun şubelerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca kredi kartına 4 taksit yaptırarak bağışta bulunulabilecek.



Kesilen kurbanlar Et ve Balık kombinalarında kıyma ya da kavurma yapılarak 800 gramlık konserve kutulara konularak yıl içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Hazırlanan kutulardan bir tanesi de, kesim görüntülerini içeren bir CD eşliğinde bağış sahibine gönderilecek.



Türk Hava Kurumu



Kurban kesiminde Et ve Balık Kurumu ile işbirliği yapan bir başka kurum da Türk Hava Kurumu. Beş yıldır vekaleten kurban kampanyası düzenleyen kurum bugüne kadar 442 bin aileye kesilen kurbanlardan pay ulaştırdı. Bu yıl da Türk Hava kurumu’na bağışlanan kurbanlar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.



Türk Hava Kurumu kurban bedelini 280 TL, 185 ABD doları ya da 130 Euro olarak belirledi. Bağışlar, THK şubelerine, anlaşmalı bankalara ya da internet üzerinden yapılabiliyor. Kesimden sonra bağış sahibine Noter Onaylı Kesim Tutanağı ve Teşekkür Mektubu gönderilecek.



Mehmetkçik Vakfı



Vekaleten kurban kesiminde en çok bağış toplayan kurumların başında Mehmetçik Vakfı geliyor. Geçen sene yaklaşık 172 bin vekaleten kurban kesen vakıf, bu yıl da benzer bir rakama ulaşmayı hedefliyor.



Mehmetçik Vakfı kurban bedelini 280 TL, 185 ABD doları ya da 130 Euro olarak belirledi. İsteyenler, kurumun internet sitesinde kredi kartı ile, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun şubelerinden ya da anlaşmalı bankalardan bağışta bulunabilecek.



Kurumun farklı bölgelerindeki yerlerinde kesilen kurbanların bir bölümü şehit yakınları ile gazilere dağıtılacak, kalan bölümü ise kurumun yaptığı faaliyetlerde kullanılmak üzere ekonomik olarak değerlendirilecek.



Bağışta bulunanlara, kesim yapıldıktan sonra bir teşekkür mektubu ve noter onaylı kesim tutanağı gönderilecek.



Mehmetçik Vakfı, kesimsiz kurban bağışını bir seçenek olarak sunmuyor ancak bağış yapacak olanlar belirtmesi durumunda kesim yapılmadan da bağışlar kabul ediliyor.



LÖSEV



Lösemili çocuklar ve ailelerine destek amacıyla kurulan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) geçen yıl düzenlediği kampanya ile elde edilen kurbanları halen dağıtmaya devam ediyor. Bu yıl da vekaleten kurban kesimi yapan vakıf, geçen yıl aldığı 39 bin kurban bağışını bu yıl aşmayı amaçlıyor.



280 TL, 190 ABD doları ya da 135 Euro bedelle anlaşmalı et kombinalarında kesilecek kurbanlar, yıl boyunca lösemili çocukların ailelerine dağıtılacak. Vakıf, kurban bağışlarının talepten fazla olması durumunda, bunların ekonomik olarak değerlendirileceğini ve lösemili çocukların parasız tedavileri ile tüm ihtiyaçlarına ve kalıcı projelere kaynak olarak aktarılacağını açıkladı.



Bağışçıların belirtmeleri halinde kesimsiz bağışların da kabul edildiği kampanyaya katılım, vakfın internet sitesi, elden, telefon ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. Bağışçılar vekaleten kestirdikleri kurbanlarını vakfın internet sitesinden takip edebiliyor. Ayrıca bağışçılara kesim makbuzu ve teşekkür mesajı iletilecek.



DARÜŞŞAFAKA



1863’ten beri eğitim hayatına devam eden ve bugün 820 öğrencinin eğitim ve genel ihtiyaçlarını karşılayarak, Anadolu Lisesi statüsünde eğitim veren Darülşafaka Eğitim Kurumları da bu yıl kurban bağışlarını topluyor. Kurum bünyesindeki Darüşşafaka Cemiyeti eliyle alınan bağışlar için belirlenen ücret, 290 TL 200 AB doları ya da 140 Euro... Bağışlar, kredi kartıyla kurumun internet sitesinden, anlaşmalı bankaların telefon santralleri, ATM’leri, ya da internet siteleri ile yapılabiliyor.



Bağışlanan kurbanlar, bayramın üçüncü gününde Gaziantep-Nizip’te yer alan Göktaşlar tesisisnde kuruluşun yetkilileri, din görevlileri ve noter huzurunda veteriner eşliğinde kesilecek. Kesim yapıldıktan sonra, bağışçıların isimlerini ve kesilen hayvanların kulak küpe numaralarını içeren noter tutanağı, kurumun internet sitesinden duyurulacak.



DARÜLACEZE



114 yıldır yaşlılara, bakıma muhtaç kimselere ve kimsesiz çocuklara kucak açan Darülaceze, bu yıl vekaleten kurban kesim bedelini 320 TL olarak belirledi. Vakfın internet sitesi üzerinden ya da anlaşmalı bankala aracılığı ile bağışta bulunulabiliyoer.



Vakfın soğuk hava depolarında saklanacak kurban etleri, vakıf bünyesinde yer alan ihtiyaç sakinleri için kullanılacak.



Darülaceze, vekaleten kurban kesiminin yanında, kuruma yakın alanlarda kurulan kurban satış yerlerinden satın alınarak kuruma getirilen kurban bağışlarını da kabul ediyor. Kurban sahipleri kesim sırasında bizzat yer alabiliyor ya da emanet olarak kuruma bırakabiliyor.