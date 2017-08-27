Kurbanlık boğasıyla şov yaptı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki hayvan pazarları yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketlenirken, büyük ilgi gören 1200 kiloluk \'Mareşal\' isimli boğanın sahibi İbrahim kurt, alıcı bekliyor. Kurt, sahibi olduğu ve 25 bin lira değer biçtiği \'Mareşal\'in büyük olduğu kadar da sakin bir hayvan olduğunu göstermek için, tek hamlede boğanın üzerine çıkıp, poz verdi.

Merkezefendi İlçesindeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra doğu illerinden gelen hayvanlar da alıcılarını bekliyor. Hayvanlar, hastalıklara karşı pazardaki personel tarafından ilaçlanırken, veteriner hekimler kontrolünde satılıyor.

Acıpayam ilçesinden İbrahim Kurt\'a ait büyükbaş kurbanlık olan 1200 kilogram canlı ağırlığa sahip \'Mareşal\' isimli boğa, hayvan pazarında dikkat çekiyor. Kurban Pazarına gelenler \'Mareşal\'e yoğun ilgi gösterirken sık sık fotoğrafını çekiyor. Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Kurt, \'Mareşal\'in fiyatının 25 bin lira olduğunu belirterek, \"Mareşal, Denizli Canlı Hayvan Borsası\'nın en büyük hayvanı. 3 yaşında ve ağırlığı 1200 kilogram. Pazarın en büyük hayvanı olduğu için ismini Mareşal koyduk. 4 gündür buradayız. Pazar gayet iyi durumda. Biz de müşterilerimizi bekliyoruz. \'Mareşal\'i, arpa buğday ve kendi ürettiğimiz yemlerle besledik. Onu görenler bol bol fotoğraflar çektiriyor\" dedi.

Besici İbrahim Kurt, \'Mareşal\' isimli büyükbaş kurbanlığının büyük olduğu kadar da sakin bir hayvan olduğunu vurguladı. Ayakta olan büyükbaş hayvanın sırtına tek hamlede çıkan Kurt, \'Mareşal\'in sırtında poz verdi. Kurt, \"Ben sakin bir insanım, Mareşal de sahibi gibi sakin\" dedi.



FOTOĞRAFLI