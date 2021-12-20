Kurbanlığın peşinden giderken kaybolmuştu: Onur Alp Eker'in ölümüne takipsizlik kararı

Tıp fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Onur Alp Eker ve dedesi bayramın birinci günü kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardıkları sırada koyun dağlık alan kaçtı. Onur Alp Eker kaçan koyunun peşinden giderken kayboldu.

Eker'in ailesinin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yapılan 3 günlük arama çalışması sonucunda Eker'in cansız bedeni bir dere yatağının kenarında bulundu.