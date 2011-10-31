T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kurbanlığı "gözünden" tanıyın ÇANAKKALE (A.A)

31 Ekim 2011 15:35

-Kurbanlığı "gözünden" tanıyın ÇANAKKALE (A.A) - 31.10.2011 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feyzi Uğur, iyi bir kurbanlığın gözünden tanınabileceğini söyledi. Prof. Dr. Uğur, kurbanlık alımı sırasında bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti. Uğur, kurbanlık olarak seçilen hayvanın, her şeyden önce sağlıklı olması gerektiğini ifade ederek, ''Belge düzenlenmiş, kayıtları bulunan hayvanların kurbanlık olarak seçilmesi gerekiyor. Hayvanın sağlıklı olup olmadığının tespiti için değişik kontrol şekilleri vardır. Kurbanlığı alırken gözlerine bakın. Cansız bakan kurbanlığı almayın. Sağlıklı kurbanlık hareketli olur, baygın durmaz. Hayvanın memesini, burnunu ve üreme organlarını kontrol edin. Tüyleri parlak ve temiz hayvanlar seçilmeli'' diye konuştu. Kurbanlık için ödenen bedelin karşılığında o hayvandan yeterli et alınmak istendiğini anlatan Uğur, şöyle devam etti:  ''Bunun için alınacak hayvanın et durumunu belli eden bazı noktalar var. Biz bunlara 'kavram noktaları' diyoruz. Beline, duruşuna, ayaklarına ve genel vücut kondisyonuna, kuyruk sokumuna ve kuyruk bölgesine bakarak hayvanın etliliği ve yağlılığı tespit edilebilir. Sağrısı geniş ve düz, kısa ve doygun boyunlu, geniş sırtlı ve omuz yapısı daha gelişmiş hayvanlar seçilirse daha fazla et alınabilir. Türkiye bir hayvancılık bölgesi. Hayvanlarının büyük bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesi'nden temin ediliyor. Hayvanların diğer bölgelere sevkıyatı sırasında da bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24