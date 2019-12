-Kurbanlığı "gözünden" tanıyın ÇANAKKALE (A.A) - 31.10.2011 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feyzi Uğur, iyi bir kurbanlığın gözünden tanınabileceğini söyledi. Prof. Dr. Uğur, kurbanlık alımı sırasında bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti. Uğur, kurbanlık olarak seçilen hayvanın, her şeyden önce sağlıklı olması gerektiğini ifade ederek, ''Belge düzenlenmiş, kayıtları bulunan hayvanların kurbanlık olarak seçilmesi gerekiyor. Hayvanın sağlıklı olup olmadığının tespiti için değişik kontrol şekilleri vardır. Kurbanlığı alırken gözlerine bakın. Cansız bakan kurbanlığı almayın. Sağlıklı kurbanlık hareketli olur, baygın durmaz. Hayvanın memesini, burnunu ve üreme organlarını kontrol edin. Tüyleri parlak ve temiz hayvanlar seçilmeli'' diye konuştu. Kurbanlık için ödenen bedelin karşılığında o hayvandan yeterli et alınmak istendiğini anlatan Uğur, şöyle devam etti: ''Bunun için alınacak hayvanın et durumunu belli eden bazı noktalar var. Biz bunlara 'kavram noktaları' diyoruz. Beline, duruşuna, ayaklarına ve genel vücut kondisyonuna, kuyruk sokumuna ve kuyruk bölgesine bakarak hayvanın etliliği ve yağlılığı tespit edilebilir. Sağrısı geniş ve düz, kısa ve doygun boyunlu, geniş sırtlı ve omuz yapısı daha gelişmiş hayvanlar seçilirse daha fazla et alınabilir. Türkiye bir hayvancılık bölgesi. Hayvanlarının büyük bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesi'nden temin ediliyor. Hayvanların diğer bölgelere sevkıyatı sırasında da bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.''