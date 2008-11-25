Kurbanlığa kötü davranana 300 YTL ceza

Kurbanlık hayvana kötü muamelede bulunanlara, uygunsuz yerde kurban kesenlere ve atıklarla çevreyi kirletenlere 62 YTL ile 600 YTL arasında değişen oranlarda para cezası verilecek.



Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların nerelerde ve ne şekilde kesilecekleri, ortaya çıkacak atıkların bertarafına ilişkin illerde bazı tedbirler alınıyor.



Valilik bünyesinde oluşturulan ve Belediye, Müftülük, İl Sağlık, İl Tarım, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri temsilcilerinin yer aldığı Kurban Hizmetleri Komisyonları, uyulacak kuralları ve alınması gereken tedbirleri karara bağlıyor.



Komisyonların aldıkları kararlara göre, kurban satış ve kesim yerleri, belediyelerin belirleyeceği yerlerde yapılacak. Umuma açık yerlerde, yol, cadde, sokak, kaldırım ve parklarda kesim yapılmayacak. Market ve süpermarketlerin çadır kurarak kurban satışı ve kesimi yapmasına izin verilmeyecek.



Vatandaşlar, atıkların bertarafı için gerekli tedbirleri almak şartıyla kurbanını bağ veya evinin bahçesinde kesebilecek. Kurban atıklarının çöp varillerine atılmasına, kanalizasyon kanallarına dökülmesine, sokak hayvanlarının yemesi için açıkta bırakılmasına izin verilmeyecek, bu konuda camilerde vaazlar verilerek, halk bilinçlendirilecek.



Kurallara uymayanlara para cezası



Çevre Kanununun 8. maddesinde yer alan “Her türlü atık ve artığı çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır” hükmüne ve Kabahatler Kanunu'na aykırı hareket edenler, 62 YTL ile 114 YTL arasında para cezası ile cezalandırılacak.



Hayvanları Koruma Kanununun 12. maddesinde belirtilen “Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır” hükmüne uymayanlara da 600 YTL ceza verilecek.



Aynı kanunun 14. maddesinde yer alan “Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek” hükmüne aykırılık da 300 YTL cezayı gerektiriyor.



Kurbanlıkların küpeleri



Kurban Bayramında kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe ve pasaportları, il ve ilçelerde kurulan kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenen kişilere teslim edilecek. Kesimhane görevlileri, muhtarlar, din görevlileri ve zabıta ekiplerine de teslim edilebilen küpe ve pasaportlar, İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine ulaştırılacak.



Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik gereği kurban derilerini ve bağırsaklarını toplama yetkisi ise, daha önce olduğu gibi yine Türk Hava Kurumu'nda (THK) olacak. Kurum dışında toplayanlar hakkında ilgili hüküm gereği yasal işlem yapılacak.





