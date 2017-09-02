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Kurbanını kesen soluğu mangalda aldı 

Hakime TORUN / İSTANBUL (DHA) - KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde kurbanını kesen bazı kişiler, soluğu piknik alanlarında aldı

02 Eylül 2017 22:58

Hakime TORUN / İSTANBUL (DHA) - KURBAN Bayramı\'nın ikinci gününde kurbanını kesen bazı kişiler, soluğu piknik alanlarında aldı. Piknikçilerin kimisi mangal yaparken kimisinin kelle paça yapma hazırlığında olduğu görüldü. 

Esenler Tuna Vadisi\'ne giden piknikçiler arasında, kebap yapanların yanı sıra kelle paça yapmak için koç başlarını mangala koydukları da görüldü. Ailesi ile birlikte Suriye\'deki savaştan dolayı Türkiye\'ye geldiğini belirten Mennan Hasan, Türkiye\'de bayramı huzur içinde geçirdiğini ifade etti.  


(FOTOĞRAF) 

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