-Kurbanı "ehline" kestirin ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Tamer Toğanaş - Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Fazlı Yalçındağ, vatandaşlar kurbanlarını kestirecekse, bunu profesyonel kasaplara yaptırmalarını önerdi. Yalçındağ, sağlıklı bir et tüketmek için et üzerindeki parçalama gibi işlemlerin de kasap dükkanında yapılması gerektiğini belirtti. Yalçındağ, her yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 45 günlük et ihtiyacını karşılayacak havyan kesiminin yapıldığını ifade ederek, bayram sonrasındaki 45 günlük sürede et alımlarında azalma meydana geldiğini belirtti. Bu durumun tek mağdur tarafının kasaplar olduğunu kaydeden Yalçındağ, ''Buna rağmen konuyla ilgili kasaplar hiçbir şey konuşmaz ama onun dışında maşallah herkes konuşur. Besi yapan, kurban için hayvan hazırlayan ve kurban satışıyla evini geçindiren insanlar var. Biz bunlara saygı gösteririz. Biz konuşmuyoruz, konuyla uzaktan yakından alakası olmayan herkes konuşuyor, bunu anlamakta güçlük çekiyoruz'' dedi. Kurban Bayramlarında her yıl Türkiye'deki havyan varlığının 3'te birinin kesildiğini ifade eden Yalçındağ, bu kesimlerin çoğunun amatörce yapıldığını belirtti. Bu nedenle Kurban Bayramlarında,kesim sırasında ete sindirim sıvısı bulaşması gibi kesim kirlilikleri oluştuğunu anlatan Yalçındağ, şunları kaydetti: ''Kesim kirliliklerinin bu işi bilen bir uzman tarafından etin bütününden ayrılması gerekir. Çünkü bunları yıkamayla temizleyemezsiniz, geçmez. O bölgenin ince bir tabaka halinde kesilip çıkarılması gerekir. Bunun dışında hayvanda enfekte olmuş bölümler vardır, bunların ayıklanması, temizlenmesi lazım. Lenf dokuları, bezeleri vardır, bunların ete karıştırılmaması gerekir. Kötü parçalama, kötü saklama koşullarıyla bozulan kısımların ayıklanması lazım. Bakıyoruz, neredeyse bir bileyici, manav, hiç alakası olmayanlar, hırdavatçı bile kesim yapıyor, yanına bir kıyma makinesi koyuyor. Bunlar halk sağlığını tehdit eden hususlar, bunlara izin verilmemesi lazım. Biz, kurban komisyonlarına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimlerine yazı yazarak, bunlara engel olunmasını istedik. Burada önemli olan halk sağlığının korunmasıdır. Yoksa biz bir kilo kıyma çekeceğiz de 50 kuruş para alacağız, bunun sevdasında değiliz. Bu kirliliklerin, bu olumsuzlukların bertaraf edilmesi lazım ki, vatandaş kestiğini, dağıtılan yerlerde dağıtılanı sağlıklı bir şekilde yesin. Bu nedenle, et üzerindeki işlemlerin kasap dükkanında yapılması lazım. En kötü kasap bile dışardaki 'ben uzmanım' diyen adamdan daha fazla bilir etin üzerinde ne yapılıp yapılmayacağını. Eğer vatandaşlar kurbanlarını kestirecekse bunu profesyonel kasaplara yaptırsınlar. Sağlıklı bir et tüketmek için et üzerindeki işlemlerin de kasap dükkanında yapılması lazım.''