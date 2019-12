Kurbanda deri savaşları

Vekalet usulü ile kurban kesimi organizasyonu yapan kurum ve kuruluşlar, kurbanlık fiyatlarını açıklamaya başladı. Diyanet Vafkı ve Kızılay'ın 260 YTL, Türk Hava Kurumu (THK) ve Mehmetçik

Vakfı'nın 250 YTL olarak belirlediği kurbanlık fiyatı, Migros'ta 439 YTL, Deniz Feneri Derneği'nde 220 YTL. Aynı organizasyonu yapan bazı büyük perakendecilerin gelecek hafta fiyat açıklayacağı belirtildi.



THK, geçen yıl yurtiçinden bağışlar için 230 YTL olan kurban bedelini, bu yıl 250 YTL'ye, yurt dışından bağışlar için 190 dolar ve 135 avro olan fiyatları da 200 dolar 140 avroya yükseltti.



Türk Hava Kurumu



Kurum, her yıl olduğu gibi Et ve Balık Kurumu işbirliğiyle vekaleten kurban kesimi yapacak. Kurban etleri Et ve Balık Kurumu tarafından kavurma yapılarak, yıl içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara, mülki idare amirlikleri aracılığıyla dağıtılacak. Kurum, 47 bin 250'si bu yıl olmak üzere, son 5 yılda yaklaşık 390 bin aileye kavurma dağıtımı yaptı. Bu yıl vekalet kurban etlerinden yaptırılan kavurmaların 100 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtımı hedefleniyor.



Kurban bedelleri THK Genel Başkanlığı ve 475 şubesine makbuz karşılığı yatırılabileceği gibi, kredi kartı ile on-line işlem de yapılabilecek. Ayrıca, kurumun "106363" no'lu posta çeki hesabına yatırılabilecek. Ankara'daki vatandaşlar, "ALO THK 310 48 40/ 244" numaralı telefonu aradıkları takdirde, evleri veya işyerinden vekalet kurban bedelleri makbuz karşılığı alınabilecek.

Kesim faaliyeti sonunda, kurban sahiplerine noter onaylı kesim tutanağı gönderilecek. Kurban bedelleri, 5 Aralık akşamına kadar banka şubelerine yatırılabilecek , 8 Aralık akşamına kadar da internet, kurum merkezi ve şubeleri aracılığıyla kurban siparişi verilebilecek.

THK'nın, 2006 yılında 68 bin 218 kg, 2007 yılında 61 bin 800 kg, bu yıl ise 47 bin 250 kg. olmak üzere mülki amirler aracılığı ile son 5 yılda 390 bin ihtiyaç sahibi aileye kavurma dağıttığı kaydedildi.



Kızılay



Kızılay, geçen yıl 240 YTL ve 130 avro olarak belirlediği kurbanlık fiyatlarını, bu yıl 260 YTL, 140 avro ve 200 dolara yükseltti. Kızılay, vekalet yolu ile kestirdiği kurbanları, paketleterek kavurma

tipi et konserve olarak yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bağışlar, bankaların Türk Kızılayı hesap numaralarından, 2868 numaralı posta çeki hesabından, internet üzerinden veya "168 Türk Kızılayı Çağrı Merkezi" veya Kızılay şubeleri aracılığı ile yapılabilecek.

Kesimler Et Balık Kurumu Kombinalarında yapılıyor ve bağışçılara, Kızılay şubeleri aracılığıyla kurbanlarından tadımlık olarak 800 gr;lık kavurma tipi et konserve, kesim görüntülerini içeren CD ve teşekkür belgesi veriliyor.



Diyanet Vakfı



Türkiye Diyanet Vakfı, geçen yıl yurtiçi bağışlarda 240 YTL, yurtdışı bağışlarda 170 dolar ve 130 avro olan bir hisse kurban bedelini, bu yıl 260 YTL, 140 avro ve 200 dolara çıkardı.

Vakıf, yurt içi ve yurt dışında kestirdiği kurbanların etlerini, yine yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi yoksul ve muhtaçlara dağıtıyor.

İsteyenler, yurt içinden 5 Aralık'a kadar, yurt dışından da 1 Aralık'a kadar, bankalar, internet, posta çeki hesabı veya il ve ilçe müftülükleri aracılığı ile kurban bağışı yapabilecek. Vakıf, geçen yıl yurt dışında 4 bin 572 adet, yurt içinde de 23 bin 520 adet kurban kestirerek muhtaçlara dağıtmıştı.



Mehmetçik Vakfı



Mehmetçik Vakfı da geçen yıl 230 YTL, 190 dolar ve 135 avro olan vekalet yolu ile kesilecek kurbanın bedelini, bu yıl 250 YTL, 200 dolar veya 140 avro olarak belirledi.

Kesilen kurbanların bir kısmı, kesim bölgesindeki şehit yakınları ile gazilere dağıtılıyor, önemli bölümü ise ekonomik olarak değerlendirilerek, elde edilen gelir yardım ödemeleri kapsamında 'Yardım Planı'na dahil ediliyor. Geçen Kurban Bayramı döneminde 180 binden fazla bağış alan vakıf, 1996 yılından beri vekaleten kurban kesme organizasyonu yapıyor. Kurban bedelleri, kredi kartı ile ve internet üzerinden de ödenebiliyor.



Deniz Feneri



Deniz Feneri Derneği de geçen yıl 210 YTL olan kurban bağış bedelini, bu yıl için 220 YTL olarak belirledi. Yetkililer, üreticilerin kurbanlık hayvan bağışlaması ve çok sayıda hayvanın toplu alımının yapılması nedeniyle fiyatların diğer kurumlara göre daha düşük olduğunu söyledi. Önceki yıl 130 binden fazla bağış yoluyla kurban kesildiğini belirten yetkililer, kesimlerin yurt içinde ve ya yurt dışında yaptırılarak etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı kaydedildi.



Taksitle satılan, paket teslimde fiyatlar



Vekalet yoluyla kestirdiği kurbanları paketleyip eve teslim eden Migros, Tansaş ve Şok grubu, kurban fiyatını, 345 YTL'den 439 YTL'ye yükseltti. Ayrıca, eve teslim ücreti olarak 10 YTL alınacak. Kesilmiş kurbanının evine teslim edilmesini istemeyen vatandaşlar, mağazalardan da paketlerini teslim alabilecek. Kurban satışlarında, kredi kartına 6-8 taksit uygulanabilecek.



Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da büyükşehir belediyesi sınırları içinde, kurbanlar doğrudan müşteriye teslim edildiği gibi, müşterinin istemesi halinde, etler, Kızılay, İstanbul Zihinsel Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağış olarak gönderilebiliyor. Bağış makbuzları daha sonra müşteriye iletiliyor. Arife gününe kadar bağış

yapılabilecek. Kurban teslimleri ise bayramın ikinci ve 3. günü evlere yapılacak.

Kesimler, Migros'un, İzmir; Bursa ve İstanbul'daki et tedarik merkezlerinde yapılıyor.



Bu yıl da vekalet yoluyla kurban kesim hizmeti verecek olan Carrefour, geçen yıl 335 YTL olarak uyguladığı kurban bedelini, bu yıl için gelecek hafta belirleyecek. Firmanın, satışlarda yine kredi kartına taksit uygulaması yapacağı belirtiliyor.

Real de geçen yıl koyun cinsine göre 335-389 YTL olarak uyguladığı kurbanlık koyun fiyatlarını 28 Kasım'da açıklayacak. Satışlarda kurban bedeline göre 8-12 taksit uygulanacak. Geçen yıl 2 bin 500 kurbanı vekalet ile kestiren firma, bu yıl İstanbul'da dana, Konya ve Antalya'da keçi kurban etme imkanı sağlayacak. Kurban etleri, mağazalardan müşterilere teslim ediliyor.