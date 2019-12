'Kurbana etobur dinsizler karşı'

Milli gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, kurban kesilmesine karşı çıkanları dinsiz, ateist, çağdaş ve beyinsiz olmakla suçladı. "Hergün bol bol et yer, hergün et satın alır; sonra da kurbanı tenkit ederler" diyen Eygi, kurban kesilmemesi halinde yeryüzünün milyarlarca hasta ve ihtiyar hayvanla dolacağını iddia etti. Kurbanın merhametle(!) kesilmesini öneren Eygi'nin bugün Milli gazetede yayımlanan yazısı şöyle:



Etobur Dinsizlerin Kurban Tenkitleri





Yarı pişmiş kanlı bifteğe yahut domuz pirzolasına bayılan bazı çağdaş ve ilerici kişiler İslâm’daki kurban kesme ibadetine ateş püskürürler.



İslâm âlimleri ve tasavvuf büyükleri içinde kurban üzerinde en fazla duran ve Müslümanları bu ibadeti yerine getirmeye teşvik eden zat Bursalı İsmail Hakkı (Kuddise sırruh) hazretleridir.



Ben bir Müslüman olarak kurbanı tenkit eden dinsizleri, ateistleri, çağdaşları mı dinleyeceğim; yoksa büyük âlim, büyük mutasavvıf, bilge kişi, örnek insan İsmail Hakkı Bursevî hazretlerini mi? Elbette ikincisini.



Bir kısım hayvanlar, insanların beslenmesi için yaratılmıştır. Koyunlar, inekler, diğer kesim hayvanları kesilmeseler ve yaşlanıp ölmeleri beklense ne olur? Dünya bir hayvanlar darülâcezesine döner. Yeryüzü yüz milyonlarca, belki de milyarlarca ihtiyar, hasta, aceze hayvanla dolar...



Dinimiz hayvan kesiminde merhametsizliği, eziyet vermeyi, zulmü yasaklamıştır.



Bilge ve merhametli Müslümanlar kuzuları kesmez. Büyüsünler, koyun veya koç olsunlar, yavrulasınlar... Ondan sonra kesilebilirler.



Kurban kesmeyi tenkit etmek çok ucuz, çok beyinsizce bir eleştiridir.



Hergün bol bol et yer, hergün et satın alır; sonra da kurbanı tenkit eder.



Kurban kesmenin hikmetleri, sırları vardır.



Bir Müslüman toplum kurban kesme ibadetini yerine getirmezse başına bir sürü felâket gelir, kendisi kurban olur.



Kurbanı tenkit eden şu ilericilere ve dinsizlere bakınız.



Dünyayı fesada vermişler, oluk oluk insan kanı akıtıyorlar.



Irak’ta bir buçuk milyon Müslüman öldürüldü, niçin tenkit etmiyorlar?



İslâm dini uyuşturucuyu, alkolü yasak etmiştir. Dinsizler bu zehirlerle yüz milyonlarca insanı hasta edip aheste aheste öldürüyor.



Sevgili Müslüman kardeşlerime tavsiyem:



Kurban bayramında kesmeniz vacip olan kurbanınızı mutlaka kesiniz. Kesinlikle hayvana eziyet etmeyiniz, ettirmeyiniz, çünkü haramdır. Kesilecek hayvanın gözleri bağlanmalıdır. İte kaka, sürükleye sürükleye götürülmemelidir. Kesim işini, iyi bilen uzman bir kişi yapmalıdır. Hayvana acı çektirilmemelidir.



Kurban, Allah rızası için kesilmelidir. Etinin mümkün olduğu kadar çok kısmı muhtaç fakirlere verilmelidir.



Kestiğiniz, keseceğiniz kurbanlar sizi felâketlerden koruyacaktır inşaallah.



Kurban kesmek merhametsizlik değildir.



Yeter ki, keserken merhametli bir şekilde kesilsin.



Etobur dinsizlerin kurban kesilmesini tenkit etmeleri gülünçtür, maskaralıktır.