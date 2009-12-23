Kurban yolsuzluğunda 31 kişi adliyede

T24 - "Kurban" yolsuzluğuyla ilgili gözaltına alınan 63 kişiden Deniz Feneri, Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV Başkanı dahil 31 kişi savcılığa sevk edilirken, Türk Hava Kurumu Başkanı'nın da bulunduğu 32 kişi serbest kaldı.



Kurban Bayramı'nda vekaletle kesilmek üzere verilen bağışlarla alınan 200 bin kurbanı kesmedikleri halde kesmiş gibi gösteren çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 63 kişinin sorgusu tamamlandı.



32 kişi haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldı.



Deniz Feneri Derneği Başkanı, Mehmetçik Vakfı Başkanı ve LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı savcılığa sevkedilen 31 kişi arasında yer aldı.



“İhaleye fesat karıştırmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “evrakta sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanmak” ile suçlanan 31 zanlının arasında 6 et kombinası sahibi, noter ve veteriner hekimler de bulunuyor.



31 zanlı, Savcı Mehmet Tamöz tarafından sorgulanacak.