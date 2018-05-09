Kurban satış yerinde 3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili davada sanıklara ceza yağdı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'ndeki kurbanlık satış yerinde husumetli iki ailenin kavgasında 3 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada, tutuklu sanık Mehmet Göktaş, 66 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Aydın Göktaş ise 25 yıl 7 ay 21 gün hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme 1 sanığın ise beraatine karar verdi.

Olay, 29 Ağustos 2016 tarihinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Sivas\'tan büyükbaş hayvanlarını satmak için gelen Göktaş ailesinin bireyleri, İzmir\'de oturan Sorhun ailesi arasında kavga çıktı. Sivaslı olan, husumetli iki ailenin kavgasında Neşat Sorhun (50), Enver Sorhun (30), Nurbay Sorhun (41), Bekir Sorhun (27), Sabri Sorhun (57) ve Mustafa Kırışkuzu (66) tabancayla yaraladı. Seken kurşunlar, çadırda bulunan kurbanlık danalara da isabet etti. Ambulanslarla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralılardan Neşat, Enver ve Nurbay Sorhun yaşamlarını yitirdi.

Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden Mehmet Göktaş tutuklandı, Aydın Göktaş ve Sabri Sorhun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Göktaş, tutuksuz sanık Sabri Sorhun ve tarafların avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Aydın Göktaş ise duruşmaya gelmedi. Geçen duruşmada esasa yönelik mütalaa veren savcı mütalaasını tekrar ederek, Mehmet Göktaş hakkında Neşat, Enver ve Nurbay Sorhun’u ‘kasten öldürme’ suçundan 3 kez müebbet, Sabri Sorhun ve Mustafa Kırışkuzu’yu kasten yaralamaktan ise 7.5 buçuk yıla kadar hapis cezası, diğer sanık Aydın Göktaş hakkında ise Enver Sorhun’u ‘kasten öldürmek’ ile Sabri Sorgun’u öldürmeye teşebbüsten 2 kez müebbet hapis cezasına çaptırılmasını istedi. Savcı ayrıca mütalaasında Mehmet ve Aydın Göktaş için haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ederken, tutuksuz sanık Sabri Sorhun’un hakkında ise her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delile ulaşılamaması nedeniyle beraatine karar verilmesini istedi.

Sanıklardan Sabri Sorhun, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, \"Ben olay yerine tırnak çakısı dahi götürmedim. Kurban almaya gittik, başımıza bu olaylar geldi. Beraatimi istiyorum\" dedi.

Diğer sanık Mehmet Göktaş ise olayın sorumlusunun Sabri Sorhun olduğunu iddia ederek, \"Daha önce yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ediyorum. Olaydan dolayı üzgün ve pişmanım\" dedi. Göktaş’ın avukatı, savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, olayın meşru müdafaa şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Karar için verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Mehmet Göktaş’a 3 kişiyi öldürmek suçundan 3 kez müebbet hapis cezası verirken, ‘haksız tahrik indirimi’ uygulayarak 3 kez 17\'şer yıl, iki kişiyi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl 6 ay 25 gün, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ ise suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 66 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası verdi. Diğer sanık Aydın Göktaş’a ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verirken, bu sanığa da ‘Haksız tahrik indirimi’ uygulayıp cezasını 17 yıl, bir kişiyi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 7 yıl 1 ay 21 gün, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 25 yıl 7 ay 21 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Mehmet Göktaş’ın tutukluluk halinin devamına, Aydın Göktaş’a yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına, diğer sanık Sabri Sorhun’un ise beraatine karar verdi.



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