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Yaşam

Kurban pazarında silahlı kavga; 3 ölü, 3 yaralı

Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

29 Ağustos 2016 12:48

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kurban Bayramı sebebiyle Karabağlar İlçesi'nde kurulan hayvanpazarında, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyüyüp silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Neşat (50), Enver (30), Nurbay (41), Bekir (27) ve Sabri Sorhun (57) ile Mustafa Kırışkuzu (66) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Neşat, Enver ve Nubray Sorhun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri silahlı kavga olayına karıştıkları iddiasıyla Mehmet, Osman ve Hüseyin G'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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