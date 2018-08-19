'Kurban kesimini izleyen çocuk, sevdiklerini kaybetmekten korkuyor'

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uzman psikolog Sabri Yurdakul, Kurban Bayramı\'nda hayvan kesiminin çocukların gözleri önünde yapılmaması gerektiğini belirterek, kurbanlığın kesilmesine şahit olan çocukların, sevdiklerini kaybetme korkusuna kapılabileceklerini söyledi.

Uzman psikolog Sabri Yurdakul, kurban kesimini izleyen çocukların iki tür travma yaşayabileceğini dile getirdi. Yurdakul, \"Birincisi ve en önemlisi, özellikle o kurbanı alıp, besleyip, büyütüp sonra da onun kesilmesine şahit oldukları zaman çocuklarımız bizleri kaybetmekten korkmaya başlıyorlar. Yakınlarının başına bir şey gelecek, ölecek diye kaygılanıyorlar. İkincisi ise fazla bağlanmasa da kurban kesimine şahit olanlar. Bu çocuklarımız da kan görme ve ölme korkusu yaşayabiliyorlar\" diye konuştu.

\'ŞİDDET EĞİLİMİNE NEDEN OLMAZ\'

Kurban kesimini gören çocukların şiddete eğilimli olduğuna dair bilimsel bir veri olmadığını kaydeden Yurdakul, \"Çocuklar zaten kesim esnasında çok korkuyorlar. Bunu görüp de şiddete yönelmelerini çok beklemiyoruz. Ama bir çocuğun içinde şiddet duygusu varsa, aile içinde şiddete maruz kalıyorsa, kurban kesimini görse de görmese de şiddete yöneliyor. Kurban kesimine çocukları şahit etmeyelim. 15- 16 yaşlarında, özellikle ergenlik çağında olan çocuklarımız için de travmatik bir durum. Aileler bunu çocuklarını anlatabilirler. Dinsel bir inanış gereği olduğunu söyleyebilirler. Ama çocuklarını buna şahit olmak durumunda bırakılmamaları gerekir\" dedi.



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