Kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanede tedaviye alındı

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurbanları kesen acemi kasaplar, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. Kendi imkanlarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen kasaplar, tedavi oldu. Yaralıların çoğunluğu ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Samsun'da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı.

Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kurban kesimi sürerken bazı vatandaşlar kazayla kendilerini elleri ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hayvanı keserken kendilerini kestiler

Kahramanmaraş'ta kurbanlık keserken kendilerini kesen acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Kahramanmaraş'ta, bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilmeye başladı ve kimileri kurbanlarını kasaplara kestirirken, kimileri kendileri kesmeye çalıştı. Kurbanlıkları kendileri kesmeyi tercih edenlerden bazıları ise bıçakla kendilerini yaraladı. İlk müdahaleleri kendileri ve yakınları tarafından yapılan acemi kasaplar, daha sonra hastanenin yolunu tuttu. Burada gerekli müdahaleleri yapılan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.