Kurban keserken kendilerini kestiler

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta kurbanlık keserken kendilerini kesen acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Kahramanmaraş\'ta, bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilmeye başladı ve kimileri kurbanlarını kasaplara kestirirken, kimileri kendileri kesmeye çalıştı. Kurbanlıkları kendileri kesmeyi tercih edenlerden bazıları ise bıçakla kendilerini yaraladı. İlk müdahaleleri kendileri ve yakınları tarafından yapılan acemi kasaplar, daha sonra hastanenin yolunu tuttu. Burada gerekli müdahaleleri yapılan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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