Kurban eti yiyen iki kişide şarbon şüphesi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 7 arkadaşın birlikte kestikleri büyükbaş hayvanın etinden yapılan kavurmadan yiyen 2 kişinin ellerinde yara çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran iki kişi, kan tahlili yapıldıktan sonra şarbon şüphesiyle tedavi alına alındı. Trabzon Tarım İl Müdürü Coşkun Gülbay, yapılan ilk tahlillerde kurban etinde şarbon izine rastlanmadığı belirtti.

Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre, Akçaabat'a bağlı Çolaklı Mahallesi'nde 7 arkadaş, Kurban Bayramı'nın ikinci günü aynı mahalleden aldıkları kurbanlık büyükbaş hayvanı kesti. Daha sonra evlerine götürdükleri etten yiyen kurban ortaklarından H.A. ve S.M.'nin bir süre sonra ellerinde yara çıktı. Bunun üzerine hastaneye başvuran iki arkadaşa kan tahlili yapıldı. KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilen 2 kişi, şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı. Aile üyelerine de kan tahlili yapılırken şarbonşüphesiyle ilaç tedavisine başlandı. Aynı kurbana ortak olan diğer kişilere de haber verilerek incelenmek üzere kan örnekleri alındı.

"Etleri ne yapacağız?"

Kurban ortaklarından Mustafa Dereköylü, "Mahallemizden aldığımız ineği kurban kestik. Daha sonra kavurma yaptık yedik. Bizde yara çıkmadı ama kan tahlillerimiz alındı. 10 gün içinde gelecekmiş bilgisi, bekliyoruz. Diğer arkadaşlar tedavi altına alındılar. İnşallah iyileşirler. Bu hayvanların böyle olduğunu nasıl bilmezler? Elimizdeki etleri ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililer gelip alsa diye bekliyoruz" diye konuştu.

"İlk tahliller negatif"

Trabzon Tarım İl Müdürü Coşkun Gülbay ise söz konusu etlerden alınan numuneler sonucu yaptıkları ilk tahlillerin negatif çıktığını, şarbon izine rastlanmadığı belirtti. Gülbay "Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Sağlık İl Müdürlüğü'nün yaralar üzerindeki araştırmaları da devam ediyor. Kimse panik yapmasın, her şey kontrol altında" dedi.