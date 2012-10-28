Kurban eti pişirirken etekleri tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kurban eti pişirirken elbiseleri tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hüsnü Gürpınar'ın annesi Muhriban Gürpınar, iddialara göre evinin altında bulunan piknik tüpüyle kurban eti pişirmek istedi.

Gürpınar, eti pişirdiği sırada elbiseleri tutuştu. Sesleri duyarak olay yerine gelen yakınları, Gürpınar'ın elbiselerinin üzerine su dökmesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan inceleme sonrasında Gürpınar'ın cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.