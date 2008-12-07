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Yaşam

Kurban eti nasıl saklanmalı?

Beslenme uzmanlarına göre kurban etleri bir yemeklik olacak kadar küçük parçalar halinde buzdolabında poşetlerde saklanmalı

07 Aralık 2008 02:00

Kesilen kurban etlerinin saklanmasının ve kullanılmasının insan sağlığı açısından çok önemli olduğu biliniyor.

Etlerin çok çabuk bozulabileceğini söyleyen beslenme uzmanı Hayrettin Mutlu, etlerin saklanması hakkında bilgiler verdi. Etlerin çok kolay bir şekilde buzdolabının derin dondurucu bölmesinde uzun süre saklanabileceğini söyleyen Mutlu, "Etler derin dondurucuda -18 derecede uzun süre saklanabilirken, buzdolabında -2 derecede bir hafta saklanabilir.'' dedi.

"Et ve et ürünleri çabuk bozulma riski taşıyor. Donmuş etlerin çözdürülüp tekrar dondurulmaları birtakım mikroorganizmaların üremesine imkân sağlıyor. Bu nedenle çözdürülen et tekrar dondurulmamalı, hemen pişirilmeli." diyen Mutlu, kurban etlerinin bir yemeklik olacak kadar küçük parçalar halinde buzdolabında poşetlerde saklanmasını istiyor.

Et yerine kas yememek için, eti dinlendirin

Kurban etini hemen buzdolabına atarsanız lastik gibi sert olur. Kas yerine et yemek istemiyorsak kurban etleri parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde (14 santigrat derecenin altında) hava alması sağlanarak kesim sıcaklığının oda ısısına düşmesi beklenmeli. Bu süre 5-6 saati geçmemeli. Daha sonra et buzdolabına kaldırılmalı.

Büyük parçalar bozulmaya sebep olur

Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (ikinci günde) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme görülür.

Yeşillenmiş et yenilmemeli

Yeşillenme görülen kısımlar kesinlikle tüketilmeyip atılmalıdır. Kurbanlık etin dayanma süresi kesim kalitesine ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber normal buzdolabı şartlarında 5 veya 6 gündür. Bu süre kıymada genellikle 3 gündür.

Soğuk kasılması, eti sertleştirir

Etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına veya 10 santigrat derecenin altında bir ortamda tutulursa soğuk kasılması denilen durum ortaya çıkar. Düzensiz kasılmalar nedeni ile et tam bir olgunlaşma evresi geçiremediğinden sert yapı ve lezzet kaybı görülür.

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