T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kurban eti çekerken elini kıyma makinesine sıkıştırdı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, 69 yaşındaki Kerim Göğebakan, kurban eti çekerken elini kıyma makinesine sıkıştırdı

02 Eylül 2017 18:59

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, 69 yaşındaki Kerim Göğebakan, kurban eti çekerken elini kıyma makinesine sıkıştırdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi\'ne meydana geldi. Kerim Göğebakan, kıyma makinesinde kurban etini çekerken dikkatsizlik sonucu sol elini makineye sıkıştırdı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çabaları sonuç vermeyince Göğebakan\'ı kıyma makinesiyle birlikte Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürdü. Doktorlarla birlikte ameliyata giren itfaiye ekibi, Kerim Göğebakan\'ın elini kıyma makinesinden çıkarmayı başardı. Eli kıyma makinesinden kurtarılan ancak parmaklarının kırıldığı saptanan Göğebakan\'ın tedavisine başlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHAKAHRAMANMARAŞKerim GöğebakanOlayMehmet Akif MahallesiAilesininBüyükşehir BelediyesiGöğebakanNecip FazılHastanesiDoktorlarlaEliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24