Kurban derisi toplamada tek yetkili artık THK değil

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, Türk Hava Kurumu'nun kurban derisi ve bağırsak toplama konusundaki tekel olan yetkisi elinden alındı. Bundan sonra isteyen her kurum deri ve bağırsak toplayabilecek. Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım, "Biz yine kurban derisi toplamaya devam edeceğiz. Bu sene diğerlerinden farklı olarak topladığımız kurban derilerinin tamamını kendi faaliyetlerimiz için kullanacağız, diğer kurumlara verme durumu kalktı. Kendi havacılık faaliyetlerimize aktaracağız" dedi.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, kurban derilerinin kim tarafından toplanacağı her yıl tartışma konusu oluyor. Türkiye'de uzun yıllardır bu konudaki tek yasal kurum Türk Hava Kurumu idi. Bugün yapılan düzenleme ile ise, değeri 100 milyon TL'lerle ifade edilen kurban derisi pazarı, deri toplamak isteyen herkese açılmış oldu.

Resmi Gazete'de Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, kurban derisi ve bağırsağı toplama, fitre ve zekat zarfı dağıtarak yardım toplama konusunda Türk Hava Kurumu'na tanınan tüm yetki düzenlemeleri çıkarıldı. Böylece kurban pazarı derisi herkese açılmış oldu. Yeni karar ilk kez, 15 Ekim'de başlayacak olan Kurban Bayramı'nda uygulanacak.

Türk Hava Kurumu, devletin kendisine verdiği kurban derisi toplama görevini, 1983 yılından bu yana 2860 sayılı Yardım Toplama, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunları ile nasıl uygulanacağını açıklayan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik gereğince yerine getiriyordu.

THK: Bize verilen imtiyaz kaldırıldı, biz de toplamaya devam edeceğiz

Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım ise, sorularımız üzerine "Türk Hava Kurumu yasalarla kendisine verilen yetkiler çerçvesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek" yanıtını verdi. Yönetmelik değişikliği ile kurban derisi konusunda kendilerine tanınan imtiyazların kaldırıldığını belirten Yıldırım, "Biz yine kurban derisi toplamaya devam edeceğiz. Bu sene diğerlerinden farklı olarak topladığımız kurban derilerinin tamamını kendi faaliyetlerimiz için kullanacağız, diğer kurumlara verme durumu kalktı. Kendi havacılık faaliyetlerimize aktaracağız" dedi.

Yıllardır tartışma konusuydu

Kurban derisi toplamada tek yetkili kurum bugüne kadar Türk Hava Kurumu idi. Yardım Toplama Yönetmeliğine göre, Türk Hava Kurumu Kurban Bayramı'nda toplanan deri ve bağırsaklardan elde edilen gelirleri çeşitli kurumlar arasında bölüştürmekle yükümlü.

Buna göre gelirlerin, yüzde 50'sinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, yüzde 40'ının Türk Hava Kurumu'na, yüzde 4'ünün Türkiye Kızılay Derneği'ne, yüzde 3'ünün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na, yüzde 3'ünün Türkiye Diyanet Vakfı'na verilmesi gerekiyordu. Ancak söz konusu paylaşıma ilişkin düzenleme de yürürlükten kaldırıldı.

Türk Hava Kurumu'na tanınan kurban derisi toplama yetkisi, tartışmaları da beraberinde getiriyordu. Özellikle son yıllarda büyük illerde Türk Hava Kurumu'na olan bağışların azaldığı belirtilirken, kurban derisinde Türk Hava Kurumu dışında bir pazarın oluştuğu da biliniyor. Buna göre, küçük vakıflar, dernekler, camiler ve özellikle de öğrenci yurtları da kurban derisi topluyor.

Fitre de toplanmayacak

Değişen yasa ile birlikte THK artık fitre de toplayamayacak. THK 2013 için fitre bedelini de 9.25 TL olarak belirlemişti.