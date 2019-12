-KURBAN DA, ETİN ATEŞİNİ DÜŞÜREMEDİ KONYA (A.A) - 22.11.2010 - İthalat ve Kurban bayramı ile birlikte düşüşe geçeceği öngörülen et fiyatlarında beklenen düşüş, bayram sonrası ilk iş gününde yaşanmadı. Konya Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Cengiz, yaptığı açıklamada, bayramdan önce karkas etin kilogram fiyatının 17 lira seviyelerinde bulunduğunu, ithalatla birlikte bayram sonrası hayvan kesim fiyatlarının düşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Besiciliğin merkezlerinden Konya'da, bayram sonrası ilk iş günü tahminlerinin aksine mezbahalarda et kesim fiyatında bir düşüş olmadığını anlatan Cengiz, ''Bu durumun neden kaynaklandığını bilemiyoruz. Biz 'bayramdan sonra düşer' diye tahmin ediyorduk, ancak fiyat düşmedi'' dedi. Cengiz, kasapların Konya'daki mezbahalarda bugün sabah saatleri itibariyle, üreticiden satın aldıkları büyükbaş hayvanları 17 liradan kestirdiklerini belirterek, ''Demek ki Türkiye'de hayvan varlığı gerçekten az ve Kurban bayramına rağmen fiyat düşmedi'' dedi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Üst Birliği Başkan Yardımcısı, Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut ise bugün sabah başlayan kesimlerin, Kurban bayramının ve ithalatın, et fiyatlarını düşürmeye yetmediğini gösterdiğini söyledi. ''Et kesim fiyatının düşmemesi bize, vatandaşın ithal ete sıcak bakmadığını gösteriyor'' diyen Karabulut, şunları kaydetti: ''Konya'da bu sabah itibariyle peşin kesimler 16.5 lira, vadeli kesimler ise 17 liradan yapıldı. İthalata rağmen kasaplar yerli hayvanın etini tercih ediyor, çünkü müşterileri ithal ete ilgi göstermiyor. Aşırı şekilde azalan hayvan sayısı nedeniyle ilk etapta ithalat kararı belki anlaşılabilirdi ancak bu aşamadan sonra Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yerli üreticiyi doğru şekilde destekleyip hayvan varlığını bir an önce artıracak tedbirleri almalıdır. Neredeyse bir yıldır ülke gündemini işgal eden et fiyatlarının yüksekliği konusunda yapacak başka bir şey kalmadı. Buzağının fiyatı ucuzlar, yem fiyatları makul seviyelerde kalır ve böylece etin besiciye maliyeti 15.5 liradan aşağı düşerse, et fiyatı da ucuzlar. Aksi takdirde hiç bir şekilde Türkiye'de et fiyat daha aşağı inmez, çünkü besici maliyetinin altında hayvan satmaz.''