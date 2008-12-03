Kurban Bayramı'nda yola çıkacaklara uyarı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Bayram Tatili için yola çıkacakları uyararak, Türkiye'nin en çok kaza olan noktalarının bulunduğu 30 ayrı yoldaki kör noktalara dikkat edilmesini istedi.



Yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramında vatandaşların güvenli seyahat etmesi için aralıksız hizmet verileceğini söyleyen polis yetkilileri, "Herkesin en iyi denetleyicisi kendisidir. Yola çıkacakların mutlaka dinlenmiş olmaları, emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine dikkat etmeleri ve kurallara uymaları çok önemli" dediler.



Trafik kurallarına uymak, vatandaşlarımızın güvenliği için önemli olduğunu vurgulayan emniyet yetkilileri, kış koşullarının başladığı bugünlerde toplu taşım araçlarının tercih edilmesinin daha uygun olabileceğini ifade ettiler.



Kendi araçlarıyla yola çıkacaklara halen Türkiye Karayolları'nda 30 güzergahta 289 kör nokta bulunduğunu belirterek "Bu güzergahları kullanacakların, kaza riskinin bulunduğunu asla akıllarından çıkarmayarak, trafik işaretlerini kayıtsız uymaları gerekiyor" dediler.



Her yıl 10 bine yakın insanın trafikte hayatını kaybettiğinin altını çizen emniyet yetkilileri, yola çıkacakların ilk aşamada araçlarının kış koşullara uygun hale getirmeleri gerektiğini söylediler. Bakımları tamamlanmış araçlarıyla yola çıkan sürücülerin ayrıca, "aşırı hız, uykusuzluk, kemer takmamak, buzlanma, hatalı sollama" kazaların ana unsurlarından uzak durulmasını istediler.



İşte kara noktalar:



Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri bugüne kadar en çok kaza olan yerleri yani kara noktaların bulunduğu güzergahları da şöyle sıraladılar:



-Yatağan Kavşağı,



-Yalova-Gölcük yolunun Kılıç ayrımı,



-Yalova-Çiftlikköy Merkez Kavşağı,



-İzmir-Manisa yolunun Tugay Kavşağı,



-Bilecik-Yenişehir Kavşağı,



-Bilecik-Bozüyük yolunun 11,14,15 ve 24. kilometreleri,



-Uşak-Çiril-Dinar Kavşağı,



-Afyon-Antalya yolunun Kızılören Kavşağı,



-İzmir Ambarlı Kavşağı,



-Altınova-Dikili yolunun 3. kilometresi,



-Bandırma-Karacabey yolunun 33. ve 35. kilometresi,



-Yakakent-Samsun yolunun 2. kilometresi,



-Çorum-Ankara yolunun 15. kilometresi,



-Çorum-Samsun yolunun Mecitözü Kavşağı,



-Pamukova-Bilecik yolunun 26-28. kilometreleri ile 30, 37 ve 38. kilometreleri,



-Giresun-Trabzon yolunun Dereli Kavşağı,



-Sakarya-Karasu Kavşağı,



-İzmit Otogar Kavşağı,



-Söke-Kuşadası arası,



-Dalaman-Bodrum arası,



-Eskişehir-Sivrihisar,



-Konya-Kulu,



-Afyon-Dinar,



-Ordu-Bolaman,



-Erzurum-Aşkale,



-Bayburt-Kop Dağı-Bayburt Vauk Dağı,



-Gümüşhane-Zigana Dağı,



-Gümüşhane-Kürtün yolu,



-Sivas-Kızıldağ,



-Antalya-Alanya arası.







