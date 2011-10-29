-Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Kurban Bayramı'nda otoyol ve boğaz köprülerinden geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle otoyol ve köprülerden geçişler, 5 Kasım 2011 Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 10 Kasım 2011 Perşembe günü saat 05:00'e kadar; belediyelere ait toplu taşıma hizmetleri de 6 Kasım 2011 Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak, 9 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 24.00'e kadar ücretsiz gerçekleştirilecek.