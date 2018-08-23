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Kurban Bayramı'nda organları bağışlanan Aleyna'nın evinde yas var (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna Hatun Budanır, gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı

23 Ağustos 2018 20:34

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya\'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna Hatun Budanır, gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi Budanır\'ın cenazesi, morgdan alınarak, evine getirildi. Cenaze aracı sokağa geldiği sırada aile fertleri, büyük üzüntü yaşadı. Hülya Budanır, kızının tabutuna dokunarak, gözyaşı döktü. Yakınları, Aleyna Hatun\'un annesi Hülya, babası Şahimerdan ve kız kardeşi Hilal Budanır\'ı teskin etmeye çalıştı. Hülya Budanır, \"Hayallerin vardı, gelinlikle ayrılacaktın bu evden\" diyerek, ağıt yaktı. Cenaze aracının ayrılmasının ardından aile fertlerinin elleri birbirine kenetlendi. Aleyna Hatun Budanır\'ın cenazesi, ikindi vakti Döşemealtı TOKİ Camii\'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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