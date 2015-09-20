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Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak?

Kurban Bayramı’nın üç gününde Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgesinde yağmur bekleniyor

20 Eylül 2015 18:01

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre; Kurban Bayramı’nın üç gününde Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgesinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre; yurdun Kuzeydoğu bölümleri bulutlu olacak. Bayramın ikinci günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara bölgesinde ise bulutlu ve yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor.

 

Ege ve Akdeniz'de rüzgar!

 

Ege Bölgesi’nin iç kısımlarında ve Akdeniz Bölgesi’nde şiddetli rüzgarın olacağı tahmin edilirken, İç Anadolu Bölgesi’nde ise  parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

 

Karadeniz'de yağmur

 

Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

 

Hava sıcaklıklarında değişiklik yok

 

Öte yandan hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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