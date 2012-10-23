Kurban Bayram’ında hava nasıl olacak?

Türkiye'nin batısında etkili olan yağışlı sistemin yarın ve Arefe günü yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacağı; ancak bayramın ilk gününden itibaren yağışlı sistemin doğu bölgelere hareket edeceği, Batı’da ise genellikle parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte gün gün hava durumu

Bugün (23 Ekim 2012)

Bütün bölgelerimizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Hakkari, Siirt, Şırnak ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) eseceği bekleniyor.

Arefe günü

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Bayramın 1. günü

Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz Kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Sinop, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ağrı, Iğdır, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Bayramın 2. günü

Yağışlı havanın batı bölgelerimizde etkisini yitirmesi bekleniyor. Orta Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Doğu Akdeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü

Doğu Bölgelerimiz çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer kesimlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor.

Bayramın 4. günü

Yağışların Van ve Hakkari çevrelerinde etkili olduktan sonra yurdumuzu terketmesi bekleniyor. Ancak yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Salı ve Çarşamba günü kuzey ve doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı; Bayram süresince ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.