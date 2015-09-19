Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'nin hazırladığı rapora göre bayramın ikinci gününden itibaren yağmur ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25-26-27 Eylül günlerindeki sıcaklık değerleri tahminini açıkladı.

Buna göre yurdun Kuzeydoğu bölümleri çok bulutlu olacak. Bayramın ikinci günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış ve gök gürültüsü, Marmara bölgesinde bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak.

5 günlük hava tahmini

Ege Bölgesi'nin iç kısımlarında şiddetli rüzgar hakim. Akdeniz Bölgesi'nde de rüzgar etkisini gösterecek. İç Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu olacak.

Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olarak aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.