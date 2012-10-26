Kurban Bayramı'nda dişlere dikkat

Kurban Bayramı ile gelen artan et tüketimi, diş rahatsızlıklarını da beraberinde getirdiği belirtildi. Tüketilen etin diş aralarına gömülmesi durumunda kürdan yerine daha çok diş ipi kullanılmasına dikkat çekildi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol Çanakçı, "Bayramda tüketilen etin diş aralarına gömülmesi sonucu kürdanla temizlemeye çalışırız. Ancak et parçasının ya da farklı yiyeceklerin diş aralarına girmesiyle kürdan kullanılmamalıdır. Bu tarz durumlarda daha çok diş ipi tercih edilmelidir. Diş ipiyle ileri-geri ya da aşağı-yukarı hareketlerle artık malzemenin çıkarılması daha uygundur" diye konuştu. Ve ekledi:

"Genellikle kurban bayramı sonrasında diş rahatsızlıkları artış göstermektedir. Bayramda yoğun et tüketimiyle farklı diş sorunlarından dolayı diş rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. Bundan dolayı da mutlaka tedavi için özellikle diş eti hastalığı ile uğraşan bir hekime başvurulmalıdır."

Diş rahatsızlığı sonrası hekime başvurulmaması halinde sağlık sorunlarının artabileceğine dikkat çeken Çanakçı, şunları kaydetti:

"Önlem alınmadığı durumlarda gıda gömülmesi oluşabilir. Bu durum daha ilerleyerek dişin kök ucuna kadar olan bölgedeki kemiği eritebiliyor. Daha sonra dişin sallanmasına ve dökülmesine yol açabilir. İlerleyen zamanlarda şiddetli ağrılar da başlıyor. Bunun için kesinlikle dişe tedavi yapılmalı ve oluşan yabancı parçacıkların hekim tarafından giderilmeli."