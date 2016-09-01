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Yaşam

Kurban Bayramı'nda boğa Carlos'u alana televizyon hediye

1 tonluk boğanın değeri 15 bin lira

01 Eylül 2016 15:22

Kars’ta besicilik yapan Ayhan Kişi, yaklaşık 4 yıldır dağlarda ve meralarda gözü gibi bakarak beslediği “Carlos” isimli kurbanlık boğasını Kurban Bayramı’nda alana promosyon olarak 102 ekran televizyon hediye edecek.

Milliyet'te yer alan habere göre, ağırlığı ve büyük cüssesiyle “Carlos” ismini verdiği 1 tonluk kurbanlık boğasını da 15 bin liraya satışa sunacaklarını ifade ederek, Carlos’un alıcısına 102 ekran televizyon hediye edeceğini belirtti.

Carlos’u kendi imkanlarıyla 4 yılda yetiştirdiğini anlatan Kişi, “Carlos, kendi ev ineğimizin yavrusuydu. 4 yaşına geldi. Hiç küspe yememiş, dağlarda otlatılmış, doğal olarak beslenmiştir. İnşallah alıcısına hayırlı olur” dedi. Kişi, bir haftadır çeşitli illere 450 büyükbaş hayvcan gönderdiklerini de kaydetti.

 

 

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