Kurban Bayramı'nda acemi kasapların tercihi kaymaz saplı bıçaklar

​Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçaklarıyla ünlü Bursa\'da bıçakların satışında artış gözlendi. Özellikle kurban bayramında, acemi kasap yaralanmalarını çok olmasından yola çıkan bir firma, Milano Üniversitesi’nde yaptırdıkları araştırmayla elden kaymayan saplı bıçaklar üretti. Sap kısmında özel bir plastik malzeme kullanan firma, böylelikle bıçağın ele yapışmasını sağlayarak kavramasını kolaylaştırıp, kaymasının önlüyor.

Kurban keserken kaymaz saplı bıçakların tercih edildiğini belirten şirket yöneticisi Ömer Pirge, \"Biz insanların sağlığına zarar vermeyecek, elden kaymayan özel kaymaz saplı bıçaklar ürettik. Bu bıçakları piyasaya sürmemizin beşinci senesinde çok popüler bir hal aldı. Gelen müşterilerimizin çoğu bu bıçakları tercih ediyor. Sapının iç kısmı sert, dış kısmı ise yumuşak plastikten imal ediliyor. Bu tasarım hem elden kaymayı engelliyor, hem de ergonomik yapısı sayesinde bir şeyleri keserken uyguladığınız sert kuvvetlerde bilek ağrılarına engel oluyor. Yani bu tasarımla müşterilerimize hem ergonomik, hem de güvenli bir bıçak sunmuş oluyoruz. Bu sene bu modelimizden 500 bin adet ürettik ve bu miktarın neredeyse tamamı müşterilerime ulaştı \"şeklinde konuştu.

Bursa Bıçakçılar Çarşısı’nda uzun yıllar esnaflık yapan Ekrem Doğan, \"Son günlerde Kurban Bayramı sebebiyle özellikle kaymaz saplı kurban bıçakları, deri yüzme bıçakları ve et doğrama bıçakları tercih ediliyor. Kurbanlık kesecekler özellikle bu bıçağı tercih ediyorlar. Bu kaymaz saplı bıçaklar, kullanıcıya kolaylık sağlar ve sapları uzun yıllar dayanıklıdır. Satın alan müşterilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu bıçakları farklı boyutlarda üretiyoruz. Bıçaklarımız modeline ve boyutuna göre 30 ila 100 liradan satıyoruz\" diye konuştu.

Her yıl Kurban Bayramı öncesi çarşıya gelerek bıçak alan Fethiye Yavuz, \"Daha önce de kurban için bu bıçakları tercih edip, satın almıştım, memnun kaldığım için tekrar almaya geldim. Tabi ev hanımı olduğumuz için Kurban Bayramı\'nda da etle ilgilenme işi bize kalıyor. Hem et için, hem de diğer kullanımlarım bu bıçağı için tercih ediyorum\" dedi.

