Kurban Bayramı uçak biletlerini vurdu; fiyatlar 872 liraya kadar çıktı

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. Birçok şehre uçak biletleri günler öncesinden tükenirken, İstanbul-Antalya arası ekonomi sınıfı bileti 872 liradan satıldı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar havayollarına akın edince bilet fiyatları tavan yaptı.

Artan talep nedeniyle İstanbul-Antalya arasında bir kişi ekonomi tek yön gidiş bileti 399 lira ile 872 lira arasında satıldı. Bir kişi tek yön Business bilet ise bin 362 lira ile bin 785 lira arasında satıldı.



9 günlük bayram tatili nedeniyle uçak biletlerine yoğun ilgi yaşandı. Artan talep üzerine yüzlerce ek sefer koyan havayolu şirketleri talebi karşılamakta zorlandı. Van, Muş, Diyarbakır, Antalya, Bodrum seferlerinin biletleri günler öncesinden tükendi. Havayolu şirketleri talebin çok olduğu bu bölgelere ek seferler düzenledi.(İHA)